La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, instruyó el refuerzo de brigadas en distintos puntos de la demarcación, con el objetivo de atender reportes vecinales relacionados con personas en situación de calle, acumulación de basura y obstrucción del espacio público.

Durante dos jornadas de trabajo, se recorrieron 49 puntos, de los cuales en 26 se realizaron acciones de sensibilización directa, logrando la atención de 101 personas (72 hombres y 29 mujeres), además del retiro de 62 toneladas de triques y residuos.

Alcaldía Cuauhtémoc intensifica brigadas para atender situación de calle y recuperar espacios

De acuerdo con los reportes, el 28 de abril se intervinieron 18 puntos, con acciones directas en 9 de ellos, donde se atendió a 43 personas y se retiraron 34 toneladas de residuos.

Para el 29 de abril, las brigadas recorrieron 31 puntos, con intervención en 17, atendiendo a 58 personas y retirando 28 toneladas adicionales de basura.

El resto de los puntos permanece en seguimiento permanente, ya que, aunque en algunos casos se ha logrado inhibir la permanencia en vía pública, aún se detecta acumulación de residuos, por lo que se mantiene la presencia institucional.

Alcaldía Cuauhtémoc despliega brigadas y retira más de 60 toneladas de basura. (cortesía)

Brigadas multidisciplinarias ofrecen atención integral y canalización en Alcaldía Cuauhtémoc

El operativo cuenta con un equipo multidisciplinario que establece contacto directo con personas en situación prioritaria para ofrecerles traslado a albergues y acceso a servicios sociales.

En estas jornadas participan elementos de Protección Civil, personal médico y la Policía Auxiliar de Blindar Cuauhtémoc, con el fin de garantizar orden, seguridad y atención integral.

Asimismo, se suma la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.

El enfoque de estas brigadas se centra en atender sin criminalizar, acompañar y ofrecer alternativas, al tiempo que se recuperan espacios públicos para mejorar la seguridad y movilidad de vecinas y vecinos.

Finalmente, la alcaldesa instruyó mantener estas acciones de manera permanente, reforzando la atención en territorio para mejorar las condiciones de las calles en toda la demarcación.