Con el objetivo de fomentar la participación de las infancias en la vida pública, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lanzó la convocatoria “Alcaldía en manos del futuro: niñas y niños funcionarios 2026”, donde niñas y niños podrán participar para conocer cómo funcionan los servicios urbanos y el gobierno local.

Convocatoria en Cuauhtémoc promueve liderazgo y conocimiento cívico

La presidenta municipal de la alcaldía Cuauhtémoc explicó que la convocatoria está dirigida a niñas y niños de 9 a 13 años que habiten en alguna de las 33 colonias de la demarcación para poder asumir el papel de coordinadores territoriales y participar en actividades reales.

Infancias podrán ser funcionarios por un día en Cuauhtémoc (cortesía)

Para poder participar, las infancias deberán presentar un dibujo que señale cuáles son las condiciones actuales de su colonia y cómo les gustaría que fuera, poniendo como acciones principales la limpieza, alumbrado, áreas verdes y seguridad.

Las y los participantes podrán realizar actividades como balizamiento, bacheo, mantenimiento urbano y dinámicas administrativas, con el fin de que conozcan cómo funciona el trabajo de los y las funcionarias públicas para mejorar el entorno.

Infancias podrán ser funcionarios por un día en Cuauhtémoc (cortesía)

El registro estará disponible hasta el jueves 23 de abril y las inscripciones se llevarán a cabo en la Dirección General de Participación Ciudadana o en cualquiera de las Coordinaciones Territoriales, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

La alcaldía hizo un llamado a las familias para fomentar que los y las menores se interesen en actividades que fortalezcan su participación ciudadana desde temprana edad, al mismo tiempo que trabajan por el bienestar de su comunidad.