Con el objetivo de fomentar la participación de las infancias en la vida pública, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lanzó la convocatoria “Alcaldía en manos del futuro: niñas y niños funcionarios 2026”, donde niñas y niños podrán participar para conocer cómo funcionan los servicios urbanos y el gobierno local.
Convocatoria en Cuauhtémoc promueve liderazgo y conocimiento cívico
La presidenta municipal de la alcaldía Cuauhtémoc explicó que la convocatoria está dirigida a niñas y niños de 9 a 13 años que habiten en alguna de las 33 colonias de la demarcación para poder asumir el papel de coordinadores territoriales y participar en actividades reales.
Para poder participar, las infancias deberán presentar un dibujo que señale cuáles son las condiciones actuales de su colonia y cómo les gustaría que fuera, poniendo como acciones principales la limpieza, alumbrado, áreas verdes y seguridad.
Las y los participantes podrán realizar actividades como balizamiento, bacheo, mantenimiento urbano y dinámicas administrativas, con el fin de que conozcan cómo funciona el trabajo de los y las funcionarias públicas para mejorar el entorno.
El registro estará disponible hasta el jueves 23 de abril y las inscripciones se llevarán a cabo en la Dirección General de Participación Ciudadana o en cualquiera de las Coordinaciones Territoriales, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
La alcaldía hizo un llamado a las familias para fomentar que los y las menores se interesen en actividades que fortalezcan su participación ciudadana desde temprana edad, al mismo tiempo que trabajan por el bienestar de su comunidad.