La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la entrega de cuatro camiones recolectores de basura, con el objetivo de fortalecer y mejorar el servicio de limpieza en la alcaldía.

La mandataria señaló que su administración se centra en invertir en acciones que garanticen un buen funcionamiento de la demarcación, por lo que estos vehículos representan el compromiso de la alcaldía por impulsar una mejora en la recolección de basura.

“Esto no es solo un evento, es un cambio de rumbo. Vamos a seguir en la calle todos los días; vamos a seguir resolviendo, dando la cara, trabajando hombro a hombro con ustedes todos los días, porque gobernar no es administrar problemas, gobernar es resolverlos” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc mejora la recolección de basura con nuevos camiones

Durante el evento, Alessandra Rojo estuvo acompañada por vecinas y vecinos de la zona, así como por su equipo de directores generales, donde señaló que dos de los caminos fueron adquiridos con recursos de la alcaldía, mientras que los otros dos se adquirieron en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México.

Cuauhtémoc invierte en camiones de basura para mejorar servicios públicos (cortesía)

Estos cuatro camiones tienen un objetivo común: mejorar la capacidad de recolección en las 33 colonias, con lo que se beneficiará a más de 44 mil familias, al mismo tiempo que se mejora la limpieza de las calles para elevar la calidad de vida de las y los habitantes.

Asimismo, la mandataria destacó que esta inversión se traduce en mejores condiciones laborales para el personal de limpia, pues los camiones cuentan con tecnología más limpia, eficiente y con mayor capacidad.

Cuauhtémoc invierte en camiones de basura para mejorar servicios públicos (cortesía)

Finalmente, Rojo de la Vega reconoció y agradeció el trabajo del personal de limpia de la demarcación y reafirmó su compromiso de impulsar acciones que impacten directamente en la calidad de vida en la demarcación.