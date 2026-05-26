Alessandra Rojo de la Vega entregó la rehabilitación de la Fuente del Hongo, un espacio emblemático de la colonia Condesa que, de acuerdo con habitantes de la zona, llevaba más de seis décadas sin operar.

La recuperación forma parte del programa Renace Cuauhtémoc, estrategia enfocada en rescatar espacios públicos y mejorar las áreas de convivencia para las familias de la demarcación.

Alessandra Rojo de la Vega impulsa rescate de espacios públicos en Cuauhtémoc

Durante la entrega de los trabajos, la alcaldesa destacó que esta rehabilitación fue posible gracias a la colaboración entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada, lo que ha permitido ampliar el alcance de las intervenciones urbanas en la alcaldía.

Asimismo, señaló que aunque el presupuesto de la demarcación es limitado, las alianzas con vecinas, vecinos y distintos sectores han permitido rescatar lugares que permanecieron abandonados durante años.

Habitantes de la zona recordaron que la restauración de la fuente había sido solicitada en distintas ocasiones sin obtener respuesta. Incluso, una vecina con más de 50 años viviendo en la colonia reconoció que era la primera vez que veía el espacio rehabilitado y nuevamente en funcionamiento.

Alessandra Rojo de la Vega entrega rehabilitación de la Fuente del Hongo. (Cortesía)

Por su parte, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano informó que la rehabilitación incluyó:

Limpieza integral de la fuente

Reconstrucción y resane de muros

Reposición de mosaicos faltantes

Impermeabilización

Rehabilitación de registros

Instalación de un nuevo sistema hidráulico con motor y encendido automático

Colocación de tezontle

Construcción de una nueva banqueta

La Fuente del Hongo, ubicada en Parque España, en la intersección de Avenida Veracruz y Guadalajara, forma parte de los 68 espacios públicos recuperados durante 2026 mediante el programa Renace Cuauhtémoc.

Finalmente, Alessandra Rojo de la Vega hizo un llamado a las y los vecinos para cuidar este espacio rehabilitado y mantenerlo como un punto de encuentro y convivencia para las familias de la zona.