La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó una nueva jornada de la estrategia “Operación Poda”, mediante la cual fueron intervenidos 35 árboles en distintos puntos de el municipio como parte de las acciones preventivas por el inicio de la temporada de lluvias en la Ciudad de México.

Los trabajos se realizaron en vialidades como Río Sena y Río Pánuco, donde cuadrillas de servicios urbanos llevaron a cabo podas sanitarias, retiro de ramas secas, liberación de luminarias y mantenimiento integral del arbolado.

Operación Poda en Cuauhtémoc busca prevenir riesgos y mejorar espacios públicos

La mandataria municipal explicó que estas labores responden también a reportes vecinales relacionados con árboles deteriorados, ramas que obstruían banquetas y problemas de visibilidad en calles y espacios públicos.

Alcaldía Cuauhtémoc refuerza acciones ante temporada de lluvias (cortesía)

Asimismo, se destacó que todas las intervenciones son realizadas por personal certificado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), además de contar con dictámenes técnicos previos para garantizar que únicamente se actúe en árboles que representen algún riesgo o requieran mantenimiento especializado.

Como parte de esta jornada se realizaron 35 podas sanitarias y el retiro de 10 árboles secos o en condiciones de riesgo, además de recolectarse más de 41 metros cúbicos de residuos vegetales derivados de las labores.

Alcaldía Cuauhtémoc refuerza acciones ante temporada de lluvias (cortesía)

El gobierno de Cuauhtémoc destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano que busca fortalecer la prevención durante las lluvias, mejorar la iluminación pública y reforzar la seguridad peatonal en distintas colonias de la demarcación.

Finalmente, la alcaldía aseguró que continuará desplegando brigadas en diferentes zonas para atender solicitudes ciudadanas relacionadas con poda, mantenimiento de áreas verdes y rehabilitación del espacio público.