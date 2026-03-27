La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la inauguración de uno de los 10 sistemas de energía solar más grandes desarrollados por la iniciativa privada en la capital del país.

El proyecto fue instalado por la Organización Editorial Mexicana (OEM) en su edificio corporativo de la colonia San Rafael, donde diariamente se imprimen periódicos de circulación nacional.

Ale Rojo de la Vega inaugura sistema solar en San Rafael

Durante el evento, la alcaldesa estuvo acompañada por Paquita Ramos, presidenta y directora general de la empresa, y Francisco Torres Vázquez, vicepresidente ejecutivo.

El sistema está conformado por 963 paneles solares, con una capacidad de 616.62 kWp y una generación estimada superior a un millón de kWh al año.

La instalación permitirá cubrir hasta el 96% de la demanda eléctrica del complejo, reduciendo costos operativos y el impacto ambiental.

Alessandra Rojo de la Vega inaugura la instalación de uno de los mayores sistemas solares en la CDMX. (Cortesía )

Entre los beneficios ambientales destaca la reducción de 428 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a plantar más de 20 mil árboles anualmente.

Además, se proyectan ahorros superiores a 24 millones de pesos en los próximos 25 años, consolidando este modelo como una alternativa eficiente y sustentable.

El proyecto resalta la importancia de que más empresas adopten energías limpias en zonas urbanas, impulsando la sostenibilidad en la Ciudad de México.