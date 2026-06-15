Alessandra Rojo de la Vega impulsa la recuperación del espacio público en la Alcaldía Cuauhtémoc con operativos permanentes para retirar vehículos abandonados de calles y espacios comunes.

En la última semana fueron retiradas 61 unidades en visible estado de abandono que ocupaban lugares de estacionamiento y generaban deterioro urbano en distintas colonias.

Además, 60 vehículos fueron enfajillados para notificar a sus propietarios y darles la oportunidad de retirarlos o acreditar su situación jurídica antes de su traslado al depósito.

Alessandra Rojo suma 3 mil 502 vehículos abandonados retirados de calles de Cuauhtémoc

Los operativos responden a reportes vecinales sobre unidades que permanecen abandonadas en la vía pública, muchas de ellas convertidas en puntos de acumulación de basura o que dificultan la movilidad y el uso adecuado del espacio público.

Con los resultados de esta semana, la administración acumula 3 mil 502 vehículos retirados, como parte de la estrategia para recuperar espacios comunes, mejorar el entorno urbano y atender una de las demandas más recurrentes de los vecinos.

Los operativos continuarán en las 33 colonias de la demarcación, en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito, para mantener calles más ordenadas, seguras y accesibles para quienes viven, trabajan y transitan por el corazón de la ciudad.