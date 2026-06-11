La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, instruyó la instalación de un módulo de Reacción Violeta en Plaza Garibaldi, como parte de las actividades realizadas durante la jornada inaugural de una justa deportiva internacional.

La acción tuvo como objetivo acercar información a miles de asistentes sobre los servicios de atención y acompañamiento dirigidos a mujeres en situación de violencia.

Durante la jornada, personal de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva brindó orientación sobre la red de Puntos Violeta, los mecanismos de atención disponibles y los servicios de apoyo psicológico y jurídico que forman parte de esta estrategia.

Reacción Violeta fortalece la atención a mujeres en espacios públicos: Alessandra Rojo de la Vega

La presencia del módulo en Plaza Garibaldi forma parte de las acciones impulsadas por Alessandra Rojo de la Vega para ampliar la protección y atención a mujeres en espacios de alta afluencia. La estrategia busca garantizar que más mujeres conozcan y accedan a los servicios disponibles en caso de enfrentar situaciones de violencia.

Actualmente, la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con 500 Puntos Violeta distribuidos en establecimientos, escuelas, hoteles, restaurantes y espacios de uso común ubicados en las 33 colonias de la demarcación.

Desde el inicio de la actual administración, más de mil 300 mujeres han recibido acompañamiento integral a través de Reacción Violeta. Además, esta estrategia ha contribuido a la judicialización de más de 100 carpetas de investigación y a que cerca de 30 agresores permanezcan en prisión.

Alcaldía Cuauhtémoc impulsa prevención y acompañamiento integral

Además de la atención inmediata y el acompañamiento especializado, Reacción Violeta contempla acciones de prevención, atención, sanción y reparación, con el propósito de ofrecer una respuesta integral a las mujeres que enfrentan contextos de violencia.

La estrategia también se complementa con el programa social Contra la Violencia, Avánzale, mediante el cual se otorgan apoyos económicos a mujeres que buscan fortalecer su autonomía y construir una vida libre de violencia.