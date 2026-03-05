La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció la implementación de diversos programas sociales para el 2026, entre ellos la Tarjeta Violeta, con apoyos dirigidos a mujeres cuidadoras, personas de ingresos limitados y jóvenes deportistas de la demarcación.

Los detalles de estas acciones fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se explicaron los requisitos, montos y mecanismo de acceso a cada programa.

Tarjeta Violeta dará apoyo económico a mujeres cuidadoras en la alcaldía Cuauhtémoc

Uno de los programas centrales es la Tarjeta Violeta, diseñada para respaldar a mujeres que realizan labores de cuidado dentro de sus hogares.

Tarjeta Violeta otorgará un apoyo anual de 15 mil pesos a mujeres cuidadoras en Cuauhtémoc (cortesía)

El programa tiene como meta beneficiar a mil mujeres mayores de 18 años que residan en la alcaldía Cuauhtémoc y que se dediquen al cuidado de menores de 17 años con 11 meses, personas con discapacidad o adultos mayores que no cuentan con autonomía económica.

Cada beneficiaria recibirá un apoyo anual de 15 mil pesos, el cual será entregado en tres pagos durante el año; el objetivo es reconocer y respaldar el trabajo de cuidado que muchas mujeres realizan sin remuneración.

Tarjeta Violeta otorgará un apoyo anual de 15 mil pesos a mujeres cuidadoras en Cuauhtémoc (cortesía)

Además del apoyo económico, el programa incluye las Jornadas de Salud Violeta, mediante las cuales se ofrecerán servicios médicos gratuitos, con especial atención en salud mental, así como diversas actividades dirigidas tanto a las beneficiarias como a las personas que están bajo su cuidado.

Alcaldía Cuauhtémoc impulsa apoyos sociales para mujeres y jóvenes atletas

Por otra parte, se anunció el programa “Chambeále con Amor”, que busca generar oportunidades económicas para personas con ingresos limitados, al tiempo que fortalece las labores comunitarias en distintas colonias de la demarcación.

El objetivo es beneficiar hasta 200 personas con un presupuesto de 2 millones de pesos, que se repartirán en las personas beneficiadas en tres pagos durante el año.

Tarjeta Violeta otorgará un apoyo anual de 15 mil pesos a mujeres cuidadoras en Cuauhtémoc (cortesía)

De igual manera, se anunció la Entrega de Uniformes Deportivos, dirigida a hasta 500 atletas de entre 6 y 25 años que participaron representando a la alcaldía en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, este programa cuenta con un presupuesto de un millón de pesos.

De igual forma, se implementará la acción social “Éntrale con el Deporte”, que tiene como objetivo reconocer el desempeño de atletas medallistas y de sus entrenadores.

En este caso, los deportistas que obtuvieron medalla en los Juegos Deportivos recibirán un apoyo económico de 5 mil pesos, mientras que los entrenadores en jefe obtendrán 10 mil pesos como reconocimiento a su trabajo. Para esta acción se destinará un presupuesto total de 500 mil pesos.

Finalmente, la alcaldía informó que en los próximos días se publicarán las convocatorias oficiales de cada programa, donde las y los interesados podrán consultar requisitos, fechas de registro y detalles de los apoyos a través del portal institucional.