La Alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, dio a conocer que el próximo sábado 28 de febrero comenzarán los trabajos de balizamiento de la ciclovía ubicada en la calle Cedro, en la colonia Santa María de la Ribera, como parte de la restitución de la señalización horizontal tras el reencarpetamiento realizado recientemente.

De acuerdo con las autoridades municipales, desde el inicio de la intervención estuvo contemplada la permanencia de la ciclovía, por lo que las acciones actuales buscan restablecer la señalización tal y como se encontraba antes de las obras de mantenimiento.

Balizamiento busca reforzar seguridad para ciclistas y peatones

Los trabajos comenzarán a partir de las 8:00 horas y comenzarán en el tramo que va de Flores Magón hacia Ribera de San Cosme, una de las vialidades secundarias con mayor tránsito en esta zona de la demarcación.

Alcaldía Cuauhtémoc iniciará el 28 de febrero el balizamiento de la ciclovía en calle Cedro, Santa María la Ribera (cortesía)

Por su parte, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano detalló que el objetivo es garantizar que el balizamiento cumpla con las especificaciones técnicas correspondientes, a fin de ofrecer condiciones adecuadas de seguridad tanto para ciclistas como para peatones.

Asimismo, la alcaldía solicitó la colaboración de las y los vecinos para retirar los vehículos estacionados en el área donde se realizarán las labores, con el propósito de facilitar el desarrollo ágil de los trabajos.

De igual manera, se dio a conocer que, por instrucción de Alessandra Rojo de la Vega, se dará seguimiento puntual a la correcta ejecución del balizamiento, asegurando que la señalización horizontal quede en las mismas condiciones que antes del reencarpetamiento.

La administración en Cuauhtémoc reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la movilidad segura y ordenada en la demarcación, respetando todos los modos de transporte.