El 4 de septiembre de 2025, alrededor de las 15:40 horas, un fragmento de material de la construcción en Xola 32, en la alcaldía Benito Juárez, salió volando y causó alarma entre vecinos y padres de familia.

El incidente ocurrió justo cuando los estudiantes del Centro Educativo Moderno salían de clases, generando un fuerte ruido que fue reportado de inmediato.

Edificio en reconstrucción en Xola 32, alcaldía Benito Juárez (Cortesía)

El proyectil impactó el parabrisas de un automóvil estacionado sobre la calle Galicia, dejando daños visibles en el vehículo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Edificio en Xola 32 forma parte de la reconstrucción tras el sismo de 2017

El edificio en Xola 32 forma parte de la reconstrucción post-terremoto 2017 y es supervisado por las autoridades de la Ciudad de México. La obra está a cargo de los condóminos con el apoyo de la Fundación Carlos Slim, responsable de financiar parte del proyecto de redensificación.

Originalmente, el inmueble sufrió daños estructurales durante el sismo de 2017, lo que llevó a su demolición a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). La reconstrucción inició formalmente en septiembre de 2018, bajo un esquema de reposición y ampliación.

Actualmente, el edificio proyecta 38 departamentos, 28 de reposición para los antiguos habitantes y 10 adicionales para financiar la obra. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en la construcción para prevenir nuevos incidentes y garantizar la protección de los vecinos y transeúntes.

Con este suceso, la reconstrucción de Xola 32 en la alcaldía Benito Juárez vuelve a llamar la atención sobre la importancia de mantener protocolos de seguridad estrictos en obras en zonas habitadas.