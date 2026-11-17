La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla en cinco alcaldía de las CDMX por frío; se preve 4 grados este miércoles.

Se espera que haya temperaturas bajas durante la madrugada y mañana del miércoles 18 de noviembre en alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Activan Alerta Amarilla en CDMX por bajas temperaturas

El miércoles 18 de noviembre podría presentar temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados entre las 3:00 a.m. y 8:00 a.m.

La Alerta Amarilla por frío se activo en cinco alcaldías de la CDMXy la SGIRPC solicita a la población a tomar medidas como:

Usar tres capas de ropa

Usar crema hidratante para proteger la piel

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Activan Alerta Amarilla en cinco alcaldías de la CDMX por frío (X/@SGIRPC_CDMX)

Así será la temperatura en la CDMX en los siguientes días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió que diversos estados enfrentarán bajas temperaturas y chubascos debido a la masa de aire polar que impulsa al sistema frontal.

Las temperaturas se recuperarán gradualmente a partir del jueves 19 de noviembre, pero persistirán las temperaturas bajas en las mañanas.

Se pronostica que el jueves 19 noviembre haya una temperatura de entre 10 a 12 grados durante la mañana y algunas lluvias aisladas.

Durante la tarde del jueves se preve una temperatura de 21 a 23 grados, con clima medio nublado; durante la noche se pronostica un clima parcialmente nublado con temperaturas entre 13 a 15 grados.

Se espera que el viernes 20 de noviembre haya un clima más frío en la CDMX; durante la mañana habrá entre 8 a 10 grados, parcialmente nublado.

La tarde del viernes presentará entre 23 y 25 grados, mientras que la noche será medio nublado con 15 a 17 grados.