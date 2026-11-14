Como consecuencia del Frente Frío, en CDMX (Ciudad de México) se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías para la mañana del sábado 14 de noviembre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta por las bajas temperaturas en CDMX, así como las diversas medidas a seguir; entre ellas, usar mínimo tres capas de ropa.

Las bajas temperaturas en CDMX y el resto de la zona del Valle de México se deben a la presencia del Frente Frío 5 y el ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical, por lo que también se esperan lluvias.

Frío en CDMX mañana sábado 14 de noviembre: seis alcaldías tendrán temperaturas de hasta 4 grados

SGIRPC activó la alerta amarilla para la madrugada y parte de la mañana del sábado 14 de noviembre por clima frío en CDMX, ya que se esperan bajas temperaturas de entre 4 y 6 grados en seis alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

¿Te tocará el frío? Estas seis alcaldías de CDMX tendrán temperaturas de hasta 4 grados (SGIRPC)

La alerta amarilla por frío en CDMX estará vigente desde la 1:00 a las 8:00 horas para dichas alcaldías, aunque el pronóstico estima que el ambiente se mantendría durante todo el transcurso del sábado 14 de noviembre.

Por ello, SGIRPC hace las siguientes recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias en especial para la población de riesgo:

Evita cambios bruscos de temperaturas

No te expongas a corrientes fuertes de aire

Evita el uso de anafres o quema de leña en espacios cerrados

Resguarda a tus mascotas del frío

Abrígate adecuadamente y cubre boca y nariz

Clima en CDMX para mañana sábado 14 de noviembre: frío y bancos de niebla en el resto de las alcaldías

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además del clima muy frío en CDMX para la madrugada del sábado 14 de noviembre, se esperan bancos de niebla y posibles lloviznas al amanecer.

Asimismo, durante la tarde habrá condiciones de cielo medio nublado sin lluvia, así como un ambiente templado, con un máximo de 25° en la mayoría de las alcaldías.

Estas son las temperaturas mínimas para el resto de las alcaldías para mañana 14 de noviembre:

Azcapotzalco 11° Benito Juárez 11° Coyoacán 10° Cuauhtémoc 11° Gustavo A. Madero 11° Iztacalco 11° Iztapalapa 10° Miguel Hidalgo 11° Tláhuac 9° Venustiano Carranza 11°