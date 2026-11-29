El Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 por un monto de 4 mil 642 millones 136 mil 957 pesos, durante la Tercera Sesión Extraordinaria 2026, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en su calidad de presidenta del órgano colegiado.

El acuerdo recibió 15 votos a favor y uno en contra durante la sesión realizada en la Sala de Cabildos Madres Buscadoras. De acuerdo con la presentación de la Dirección General de Administración, el proyecto contempla un incremento aproximado de 4 por ciento respecto al presupuesto modificado de 2026.

Alessandra Rojo de la Vega encabeza aprobación del presupuesto 2027 de Cuauhtémoc

Durante la sesión, la alcaldesa señaló que los recursos públicos deben reflejarse en mejores servicios, seguridad, infraestructura y calidad de vida para los habitantes de la demarcación.

Al presentar el desglose del proyecto, la directora general de Administración, Deyanire Vianeth Violante Camacho, informó que el presupuesto modificado de 2026 fue de 4 mil 473 millones 593 mil 229 pesos.

La funcionaria explicó que el proyecto para 2027 representa una variación presupuestal respecto al ejercicio anterior y contempla recursos para distintas áreas de operación y atención de la alcaldía.

Concejo de Cuauhtémoc avala presupuesto de 4 mil 642 millones de pesos para 2027 (Cortesía)

Presupuesto de Cuauhtémoc para 2027 contempla recursos para servicios e infraestructura

En cuanto a la distribución por capítulos de gasto, el proyecto asigna 56 por ciento a servicios personales y 22 por ciento a servicios generales. Además, contempla 7 por ciento para materiales y suministros, y otro 7 por ciento para inversión pública.

El desglose también considera 5 por ciento para inversiones financieras y otras provisiones, 2 por ciento para transferencias, asignaciones y subsidios, así como 1 por ciento para bienes muebles.

La Dirección General de Administración presentó además la distribución de los recursos por fuente y destino, que incluye partidas centralizadas, repavimentación, FIMAS, presupuesto participativo, recursos del FAIS, parquímetros, autogenerados y fondos para la operación de la alcaldía.