Salesforce presenta Agentforce World Tour Ciudad de México, la edición local de uno de sus eventos más relevantes a nivel internacional, que año con año llega al país para reconocer a México como un mercado clave en la transformación digital de América Latina.

La programación del encuentro incluye discusiones, demostraciones y casos de éxito sobre cómo las organizaciones mexicanas ya están mejorando la productividad y la experiencia de sus clientes mediante la colaboración entre personas y agentes de Inteligencia Artificial.

El evento reunirá a más de 3 mil 500 asistentes, incluidos más de 300 partners, consolidándose como uno de los foros más importantes para líderes empresariales, especialistas en tecnología y tomadores de decisiones interesados en acelerar la innovación y aprovechar el potencial de la IA en sus organizaciones.

Volaris y Grupo Posadas compartirán su experiencia en la transformación hacia una Empresa Agéntica

Durante la jornada participarán empresas que han avanzado en su transformación hacia una “Empresa Agéntica”, entre ellas Volaris y Grupo Posadas, la cadena hotelera más grande de México.

Ambas compañías destacan por el uso estratégico de Agentforce, la capa agéntica de la plataforma Salesforce. En el caso de Volaris, la herramienta busca ofrecer una experiencia más personalizada e intuitiva para los viajeros, ayudándolos a descubrir actividades, recomendaciones y experiencias durante la planeación de sus viajes.

Agentforce World Tour 2026 llegará a Ciudad de México el 27 de mayo. (Cortesía )

Por su parte, Grupo Posadas ha fortalecido la relación con sus huéspedes mediante la automatización de procesos clave de marketing y ventas, implementando promociones segmentadas y experiencias cada vez más personalizadas con base en las preferencias de cada cliente.

A lo largo del evento, los asistentes podrán acceder a conferencias magistrales, sesiones técnicas, demostraciones de producto y espacios de networking diseñados para impulsar la adopción de nuevas tecnologías.

Agentforce World Tour Ciudad de México se llevará a cabo el próximo 27 de mayo de 2026 en Centro Banamex.

La información sobre la agenda completa, los speakers y el proceso de registro está disponible en el sitio oficial del evento.