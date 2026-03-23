Padres de Eitan Daniel fueron imputados por el delito de homicidio agravado y se les dictó prisión preventiva justificada.

El cuerpo de Eitan Daniel fue localizado el pasado 10 de marzo, luego de que su madre, Vianey Esmeralda ‘N’, arrojara su cuerpo en la maleza en la carretera a Casas Grandes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dictan prisión preventiva contra padres de Eitan Daniel por homicidio calificado

El sábado 21 de marzo fueron detenidos Vianey Esmeralda ‘N’ y Brayan Gabriel ‘N’; durante una audiencia inicial, un juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La siguiente audiencia contra los padres de Eitan Daniel se realizará el martes 24 de marzo para determinar si se les vincula a proceso.

Caso Eitan Daniel: padres quedan en libertad; sigue proceso por homicidio (Especial)

Mientras tanto, ambos permanecerán en el Centro de Reinserción Social Número 3-

Eitan Daniel tenía 18 meses de edad y estudios determinaron que había sufrido violencia física, sexual y desnutrición, además, su madre admitió que lo mantenía amarrado a un mueble.

El menor fue sepultado el domingo 22 de marzo por su familia paterna, quienes refirieron a Mielnio que desconocían la situación de Eitan Daniel.

Vianey Esmeralda ‘N’ fue quien abandonó el cuerpo de Eitan Daniel y fue localizada gracias a cámaras de seguridad y al testimonio de un chofer de aplicación que la dejó cerca del lugar donde encontraron el cuerpo del niño.

Madre de Eitan Daniel exculpa a su pareja de la muerte del menor

Vianey Esmeralda ‘N’ refirió en sus declaraciones que nunca sintió amor por Eitan Daniel y que trató de interrumpir su embarazo.

Además, menciona que Eitan Daniel murió mientras le daba un baño y supuestamente, Brayan Gabriel ‘N’ no estaba enterado del maltrato al menor.

La madre de Eitan Daniel también enfrenta el delito de inhumación clandestina por arrojar su cuerpo en un terreno baldío.

Los padres de Eitan Daniel enfrentan dos delitos:

Posesión de droga

Homicidio agravado