Autoridades informaron sobre la detención de los familiares de Eitan Daniel, niño de año y seis meses que fue hallado sin vida y presuntamente asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con la información, Eitan Daniel murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza y su cuerpo, localizado el pasado 10 de marzo, presentaba indicios de maltrato prolongado.

Detienen a familiares de Eitan Daniel por el asesinato del niño en Ciudad Juárez

Gilberto Loya, secretario de Seguridad de Chihuahua, informó sobre la detención de los familiares de Eitan Daniel por su presunta implicación en el asesianto del menor en Ciudad Juárez.

Gilberto Loya, secretario de Seguridad de Chihuahua (Redes sociales)

Reportes indican que son cinco los detenidos y fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para continuar su proceso, ellos son:

Bryan Adrián, padre del menor que cuenta con antecedentes penales; es orriginario de El Paso, Texas Vianey Esmeralda, madre Eitan Daniel Erika, abuela del menor de 44 años de edad Valeria, bisabuela de Eitan Daniel de 70 años de edad Raúl Rosendo, tío del menor

El secretario de Seguridad mencionó que la muerte de Eitan Daniel podría estar vinculada a un contexto de violencia familiar, donde el menor pudo ser agredido por la “poca tolerancia” de los adultos.

“Eran en contexto de poca tolerancia a lo normal que hace un niño de un año seis meses, que es llorar cuando tiene hambre, que es pedir atención de sus padres”. Gilberto Loya, secretario de Seguridad de Chihuahua

Reportes señalan que la madre viajó con el cuerpo de Eitan Daniel en transporte público antes de abandonarlo en un terreno baldío en el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes.

Autoridades investigan la posible participación de otros familiares en la muerte de Eitan Daniel, además de que resguardaron un segundo hijo de la pareja, de tan solo 2 años de edad.