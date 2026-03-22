En avances del caso de Eitan Daniel en Chihuahua, los padres del menor quedaron en libertad, sin embargo, su proceso por homicidio de su hijo de un año sigue.

La mañana de este sábado 21 de marzo se llevó a cabo la primera audiencia contra Vianey Esmeralda y Brayan Gabriel, padres de Eitan Gabriel, menor de 18 meses que fue encontrado muerto en Ciudad Juárez.

Padres de Eitan Daniel quedan en libertad, aunque su proceso por homicidio continúa

Tras la celebración de su primera audiencia, los padres de Eitan Daniel quedaron en libertad aunque se les impuso la medida cautelar de firma mensual. No obstante, su proceso por homicidio sigue.

Se tiene previsto que elementos de la Fiscalía General de Distrito Zona Norte ejecuten una orden de aprehensión contra los padres de Eitan Daniel por el delito de homicidio calificado agravado .

La liberación de Vianey Esmeralda y Brayan Gabriel se dio porque solo fueron procesados por delitos contra la salud, ya que durante su detención se les encontraron drogas.

Caso Eitan Daniel: padres quedan en libertad; sigue proceso por homicidio (Especial)

Sin embargo, la jueza de Control, María de Concepción Carrillo Parga expresó que no era su jurisdicción juzgar por otros delitos y por ello, tras la audiencia fueron puestos en libertad.

Asimismo, se fijó una nueva audiencia contras los padres de Eitan Daniel para el miércoles 25 de marzo para determinar si la pareja es vinculada a proceso.

Por su parte, familiares de Eitan Daniel identificados como Ericka, Valeria y Raúl Rosendo fueron también puestos en libertad el 20 de marzo por no comprobarse su participación en el homicidio.