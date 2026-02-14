La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) detuvo de nuevo a “El Niño de la Unión”, quien fuere presunto operador de la célula de la Unión Tepido, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la información, el Niño de la Unión fue reaprehendido por incumplir las medidas impuestas por un juez para concederle la libertad condicional de una sentencia de 2022.

El Niño de la Unión es detenido de nuevo en Venustiano Carranza (Captura de pantalla)

Reaprehenden a El Niño de la Unión en Venustiano Carranza por incumplimiento de libertad condicional

La Fiscalía de CDMX informó la detención de Ángel “N”, alías el Niño de la Unión, quien cumplía una sentencia de dos años y tres meses en prisión, pero salió en libertad condicional.

De acuerdo con la información, el Niño de la Unión fue sentenciado por el delito de robo calificado en agravio de una tienda de autoservicio y hay una investigación en curso en su contra por delitos contra la salud.

El Niño de la Unión habría obtenido libertad condicional bajo diversas medidas cautelares, entre ellas, firmar mensualmente, obligación que incumplió y se giró una orden de aprehensión.

Derivado de un operativo, el Niño de la Unión fue detenido de nuevo en la alcaldía Venustiano Carranza para ser trasladado al penal de Santa Martha, donde se definirá su situación jurídica.