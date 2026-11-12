Fiesta MX Entertainment confirmó la cancelación del Palenque de Culiacán 2026, cuya apertura estaba prevista para el 12 de noviembre, debido a las condiciones de inseguridad en Sinaloa.

La decisión afecta a los conciertos programados hasta el 29 de noviembre, con artistas como Los Alegres del Barranco, Los Tucanes de Tijuana, Banda MS y Pancho Barraza.

El anuncio se realizó este miércoles mediante un comunicado, en el que la empresa explicó que priorizó la seguridad de asistentes, trabajadores y participantes ante la situación que atraviesa Culiacán.

¿Por qué cancelaron por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán?

En el aviso, los organizadores indicaron que las personas que adquirieron entradas recibirán el reembolso correspondiente. No detallaron en el comunicado el procedimiento para recuperar el dinero.

La suspensión ocurre después de que el 2 de noviembre se registraran disparos en las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, donde se realiza el Palenque.

Según reportes locales, hombres que viajaban en motocicleta dispararon contra el recinto y militares encargados de resguardar el lugar. No se reportaron personas lesionadas durante la agresión.

Balean la fachada de la Feria Ganadera de Culiacán a días de su inauguración (Redes sociales)

Posteriormente, autoridades estatales informaron la detención de 3 personas, incluido un menor de edad, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra las instalaciones.

Durante el operativo, fueron asegurados 3 fusiles, 2 armas cortas, 24 cargadores y más de 600 cartuchos, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Con esta decisión, el Palenque de Culiacán suma 3 años consecutivos sin realizarse, en un contexto de violencia e inseguridad que afecta a la capital sinaloense.

La organización no informó si la Feria Ganadera 2026 también será suspendida; hasta el momento, ese evento continúa programado, de acuerdo con la información disponible.