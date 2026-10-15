Cancelan la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026 por motivos de inseguridad

La Expo Feria Canaco Mazatlán 2026 fue cancelada la tarde de este miércoles 14 de octubre, por la escalada de la violencia en el municipio de Sinaloa, como anunció su consejo directivo.
Hemos determinado que la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026 programada del 12 de diciembre al 6 de diciembre [...] no se llevará a cabo este año. Concluimos que las circunstancias actuales no son las adecuadas para realizarla en dicha fecha.Canaco Mazatlán
La cancelación del evento fue dada a conocer por la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Mazatlán, Francis Cázarez Oliveros, en conferencia de prensa.
Canaco Mazatlán apuntó que si bien ya tenían una inversión cercana al millón de pesos, así como los permisos municipales, se analizó el impacto de la violencia en el estado que ha modificado las rutinas de las familias.
Expo Feria Canaco Mazatlán 2026 es cancelada por motivos de inseguridad y economía
Tras analizar las circunstancias actuales y evaluar las rutinas de las familias, comerciantes concluyeron que las condiciones no son las adecuadas para llevar a cabo la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026.
El organismo aseguró que no pueden ignorar la realidad que vive el municipio, que necesita la responsabilidad sobre la intención de brindar a la población distracciones.
Por lo que pese a que ya se contaba con la totalidad de los permisos municipales y el 80% de los stands comerciales ya habían sido vendidos, se debe priorizar el bienestar social.
La Expo Feria Canaco Mazatlán 2026 contaba con un gran avance en su organización y se esperaba 100 mil visitantes, por lo que representa también una pérdida en la derrama económica en el municipio.
Canaco Mazatlán destacó que la Expo Feria no se cancela de manera definitiva, por lo que buscará negociar con los proveedores para una posible edición de 2027.