Cancelaron concierto de Tito Double P -de 28 años de edad- en Querétaro, programado para el 23 de diciembre.

Lo que inició como un rumor se cumplió y organizadores del concierto de Tito Doble P cancelaron su concierto en el Estadio Finsus Conspiradores.

Cancelan concierto de Tito Double en Querétaro a una semana del show

Los organizadores del concierto de Tito Double P compartieron un comunicado para cancelar el concierto, el cual sería el martes 23 de diciembre.

“Acatando la normas y reglamentos del estado de Querétaro, nos vemos en la necesidad de cancelar el show de Tito Doble P, el mismo que se llevaría a cabo el próximo 23 de diciembre” Organizadores del concierto de Tito Double P

Tito Double P (@titodoublep / Instagram)

Tito Double P no se presentará debido a que están prohibidos los narcocorridos y música que haga apología del delito en eventos y espacios públicos.

Esta medida se implementó en Querétaro en agosto de 2025 y aplica para géneros musicales como corridos tumbados y bélicos, los cuales canta Tito Double P.

Por lo que el cantante no se puede presentar en Querétaro debido a que tiene varias melodías que hacen apología al delito.

“Esta decisión obedece al contexto actual en el estado”, dice el comunicado donde cancelaron el concierto de Tito Double P.

Para evitar que Tito Double P incurra en un delito y cante narcocorridos a pesar de la prohibición, los organizadores prefirieron cancelar su presentación.

Recordemos que Junior H sabía de la prohibición de narcocorridos en Jalisco y cantó el ‘El Azul’, inspirado en un narcotraficante del Cartel de Sinaloa.

Tito Double P (Instagram/@titodoublep)

¿Qué pasará con los boletos del concierto de Tito Double P?

Quienes adquirieron sus boletos para Tito Double P en Querétaro, pueden solicitar su reembolso en la página de Arema.

Si la compra fue por internet, debes ingresar a la página de Arema, donde te pedirán el folio de compra y un correo electrónico.

El reembolso dependerá del método de pago con el que adquiriste el boleto.

Si la compra del boleto fue en taquilla, también puedes solicitar el reembolso por internet donde te pedirán código del boleto y precio.

Toma en cuenta que no se te reembolsará el monto por cargos o comisiones bancarias.