La Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo plantea consolidar una estrategia territorial que cambie el ritmo del desarrollo estatal. Durante una conferencia reciente, Miguel Tello, titular de la dependencia, presentó avances que colocan a la entidad como un nuevo polo logístico e industrial del centro del país, apalancado en coordinación federal, certeza jurídica y proyectos de infraestructura de gran escala.

Tello recordó que, al inicio de la administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar en 2022, Hidalgo enfrentaba rezagos estructurales pese a su ubicación estratégica junto a la Zona Metropolitana del Valle de México y su cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La falta de instrumentos de planeación actualizados y de orden territorial frenaba la llegada de capital público y privado. La respuesta fue directa: planear primero para atraer inversión después.

El funcionario explicó que la estrategia se sostiene en tres pilares: diagnóstico regional, actualización de usos de suelo y coordinación metropolitana. Esto permitió identificar nodos logísticos clave, como Pachuca y el corredor Tula-Tepeji,y ordenar el crecimiento urbano e industrial. “La solución que se planteó fue la planeación territorial rigurosa en torno a la zona metropolitana”, subrayó, al detallar que cada proyecto parte de reglas claras y visión de largo plazo.

La coordinación con el gobierno federal fue decisiva. En el Consejo de Desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México, realizado en 2023, la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó una agenda común que integró a más municipios hidalguenses, diseñó un corredor logístico-industrial con centro en el AIFA y sentó bases para inversiones ferroviarias, hídricas y ambientales.

Potencia del centro

La inversión federal supera ya los 100 mil millones de pesos y la inversión privada rebasa una cifra similar. En conjunto, más de 200 mil millones de pesos impulsan la economía local, con alrededor de 35 mil empleos generados y millones de beneficiarios directos en la región metropolitana.

“Esto tiene como resultado que Hidalgo se esté convirtiendo en la potencia regional del centro del país” Miguel Tello, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo

Entre los proyectos más relevantes destacan el tren que conectará el AIFA, con avance cercano al 10% y miles de empleos en obra; el tren México–Querétaro, con más de 8% de progreso; el Programa Nacional de Tecnificación de Riego, con más de 11 mil millones de pesos para modernizar distritos agrícolas; y el saneamiento integral del río Tula, considerado el primer esfuerzo federal serio en décadas para recuperar el ecosistema y reducir riesgos ambientales. La apuesta combina infraestructura productiva con sostenibilidad.

De cara a los próximos años, la Unidad de Planeación mantiene la actualización de instrumentos municipales, la homologación de criterios urbanos y la proyección de nuevas inversiones hacia 2040. El mensaje es claro: orden, datos y coordinación como base del crecimiento. Sin improvisaciones. Con una hoja de ruta definida, Hidalgo busca consolidarse no sólo como receptor de capital, sino como ejemplo de cómo la planeación técnica puede traducirse en bienestar tangible.