Alrededor de 1,850 elementos de seguridad participarán en el Operativo Buen Fin 2026 en Tabasco, como parte de las acciones del Gobierno estatal del gobernador Javier May para proteger el patrimonio de las familias y mantener condiciones de tranquilidad durante el periodo de actividad comercial.

El despliegue se realizará del 13 al 17 de noviembre y contempla la participación de fuerzas federales, estatales y municipales, así como patrullas, motopatrullas, grúas y binomios caninos.

Arranque de operativo Buen Fin 2026 en Tabasco (cortesía)

Refuerzan seguridad durante el Buen Fin en Tabasco

Con la representación del gobernador Javier May, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, encabezó el arranque del operativo junto a titulares de dependencias y organismos que integran el Gabinete de Seguridad.

Ante integrantes de la FIRT Olmeca, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Leal López, señaló que la seguridad de las y los tabasqueños es una prioridad para el Gobierno estatal.

Por ello, los elementos mantendrán presencia en plazas comerciales y mercados, establecimientos, instituciones bancarias, cajeros automáticos y pequeños comercios de colonias y comunidades.

Arranque de operativo Buen Fin 2026 en Tabasco (cortesía)

Vigilarán el Festival del Chocolate 2026

El despliegue también contempla la vigilancia de las actividades del Festival del Chocolate 2026, que se realizará en el Parque Tabasco “Dora María”.

Para fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta, las corporaciones utilizarán cámaras de videovigilancia, sistemas de monitoreo y drones. En las acciones participan instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y el Instituto de Protección Civil del Estado.

Arranque de operativo Buen Fin 2026 en Tabasco (cortesía)

Refuerzan operativos viales y prevención del delito

Como parte de la estrategia de seguridad durante el Buen Fin, también se reforzarán los operativos de vialidad con elementos de la Guardia Estatal de Caminos.

Estas acciones buscan agilizar la circulación, prevenir accidentes y brindar apoyo a conductores y peatones en las zonas con mayor afluencia.

El titular de SSPC afirmó que el despliegue estará enfocado en la vigilancia y prevención del delito, así como en actuar oportunamente ante posibles conductas delictivas.

Nuestro objetivo es prevenir, disuadir y actuar oportunamente ante cualquier conducta delictiva. A quienes pretendan aprovechar estos días para cometer algún delito, les decimos con toda claridad: No vamos a bajar la guardia. Vamos a mantener la vigilancia y a actuar con firmeza, dentro del marco de la ley, para proteger el patrimonio de las familias tabasqueñas. Alejandro Leal López, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Al arranque del operativo también asistieron la coordinadora general de Comunicación Social y Vocería, Esmeralda Collado Frías; el subsecretario de Gobierno, Alejandro Martín Juárez Durán, y el fiscal general del estado, Oscar Tonathiu Vázquez Landeros, entre otros funcionarios.

El operativo se mantendrá activo del 13 al 17 de noviembre en distintos puntos de la entidad.