La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, y el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, pusieron en marcha las primeras obras del Plan Fluye en Gómez Palacio, una estrategia integral para rehabilitar el sistema de drenaje sanitario del municipio.

El arranque se realizó este martes 17 de noviembre con el inicio de la rehabilitación del colector San Ignacio, como parte de una primera etapa que contempla una inversión de 200 millones de pesos, aportados a partes iguales por los gobiernos estatal y municipal.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos beneficiarán a una población superior a 300 mil personas y buscan atender los problemas de drenaje, brotes de aguas negras y malos olores que afectan distintas zonas de la ciudad.

Durante el evento, la alcaldesa Betzabé Martínez señaló que el proyecto representa una solución de fondo para los problemas del sistema sanitario.

¿Qué obras contempla el Plan Fluye en Gómez Palacio?

La primera etapa incluye la rehabilitación del colector San Ignacio, con una longitud de 1.56 kilómetros, un diámetro de 1.52 metros, 17 pozos de visita y un cárcamo. También se construirá el emisor San Ignacio, que tendrá 0.9 kilómetros de longitud y una tubería de 106 centímetros de diámetro.

A estos trabajos se suman 2.35 kilómetros de línea de conducción del emisor central, con una tubería de 182 centímetros de diámetro.

En conjunto, las obras iniciales contemplan 4.8 kilómetros de infraestructura sanitaria y 57 pozos de visita.

Betzabé Martínez y Esteban Villegas arrancan obras (cortesía )

Inversión de 570 millones de pesos para atender el drenaje

La alcaldesa recordó que hace un año comenzó el análisis de la magnitud de los problemas del sistema sanitario, situación que la llevó a solicitar el respaldo del gobernador y del Gobierno Federal.

Como resultado de las gestiones, se consiguió una inversión de 570 millones de pesos en conjunto, que incluye la construcción de la segunda etapa del emisor central.

El proyecto integral contempla más de 13 kilómetros de colectores y 148 pozos de visita, con el objetivo de conducir más del 80 por ciento de las aguas residuales en Gómez Palacio para su tratamiento y reutilización.

Plan Fluye busca evitar colapsos y brotes de aguas negras

De acuerdo con el Ayuntamiento, las obras buscan reducir el riesgo de colapso de la red sanitaria y atender los problemas de brotes de aguas negras y malos olores que afectan a habitantes de la zona urbana.

Con el desarrollo del sistema de drenaje sanitario, las autoridades buscan mejorar la conducción de las aguas residuales y fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio.

La presidenta municipal señaló que todavía quedan trabajos por realizar, pero destacó que el inicio de esta primera etapa representa un avance para atender una problemática que durante años ha afectado a la población.