El municipio de Gómez Palacio bajo la administración de Betzabé Martínez, en colaboración con SIDEAPA y SIDEAPAAR implementaron un horario de atención a sus usuarios que facilite que éstos aprovechen los descuentos programados y se regularicen en el cumplimiento de su pago por los servicios recibidos durante El Buen Fin 2026.

Gobierno de Gómez Palacio facilita pagos (cortesía )

¿Qué horarios tendrán SIDEAPA y SIDEAPAAR durante El Buen Fin 2026?

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio operará con la apertura de su oficina matriz, en la avenida Victoria, y sus módulos del viernes 13 al martes 17 en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, incluyendo el lunes 16 de noviembre, aunque sea día inhábil, estará abierto a la ciudadanía para realizar pagos.

Los módulos dispuestos por el SIDEAPA se encuentran ubicados en la Central de Abastos, en la colonia Santa Teresa, en el sector habitacional Chapala, en Hamburgo y en la avenida Hidalgo, entre Zarco y Mártires.

Por lo que toca al SIDEAPAAR, sus oficinas y cajas de pago se mantendrán abiertas en el mismo horario durante los días marcados por El Buen Fin 2026 y en el mismo horario de 8:00 a 17:00 horas, según estableció el director Hugo Francisco López.

Con respecto al módulo móvil de pago, estará atendiendo a la ciudadanía en fraccionamiento San Alberto, en el estacionamiento del centro comercial La Esmeralda, el sábado 14 de noviembre de 8:00 a 16:00 horas.

Gobierno de Gómez Palacio facilita pagos (cortesía )

Tesorería de Gómez Palacio también amplía sus horarios

Por su parte la Tesorería Municipal de Gómez Palacio, inmersa en el programa ¡Sales ganando!, con descuentos en predial, multas de tránsito y otros estímulos fiscales, amplió sus horarios de atención, de modo que el sábado 14 de noviembre mantendrá abiertas todas sus cajas de 9:00 a 14:00 horas y el domingo 15 abrirá dos cajas de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Gobierno de Gómez Palacio facilita pagos (cortesía )

Adicionalmente se mantiene la posibilidad de realizar el pago en línea, disponible en la página oficial del Ayuntamiento, de esta manera el gobierno municipal de Gómez Palacio mantiene su compromiso de facilitar en todo los posible el acceso de los contribuyentes y usuarios de servicios de agua potable y drenaje a los beneficios anunciados de manera oportuna.