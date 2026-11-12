La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, convocó a representantes de los tres órdenes de gobierno, empresarios y organismos nacionales a trabajar en equipo para impulsar el desarrollo económico de La Laguna y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Durante el arranque de la Expo Industrial y de Negocios de CANACINTRA, la alcaldesa refrendó el respaldo de su administración a los sectores industrial y empresarial, al destacar su papel en la generación de empleos y el crecimiento de la región.

Que trabajemos en equipo, que nos pongamos de acuerdo, que solamente así podemos avanzar y que solamente así podemos mejorar. Betzabé Martínez Arango, alcaldesa de Gómez Palacio.

Betzabé Martínez destaca el Plan Fluye y la coordinación en seguridad para Gómez Palacio

En el encuentro, la presidenta municipal destacó que el Plan Fluye representa una estrategia para atender los rezagos en infraestructura hidrosanitaria y generar mejores condiciones para que las empresas puedan operar, ampliar sus actividades y atraer nuevas inversiones a Gómez Palacio.

También señaló que la seguridad es un factor fundamental para fortalecer la confianza empresarial y favorecer el desarrollo económico. En ese sentido, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y la coordinación entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La alcaldesa afirmó que estas acciones han contribuido a reducir la percepción de inseguridad en el municipio y subrayó que los avances requieren continuidad y colaboración entre las instituciones.

Expo Industrial de CANACINTRA reúne a más de 70 expositores en Gómez Palacio. (Cortesía)

CANACINTRA reconoce el potencial económico de Gómez Palacio

Por su parte, Lourdes Medrano Ortega, presidenta nacional de CANACINTRA, reconoció el potencial de Gómez Palacio como plataforma estratégica para impulsar el desarrollo económico de La Laguna, al destacar las oportunidades que ofrece para la actividad productiva y la inversión.

La representante empresarial también resaltó que la onceava edición de la Expo Industrial y de Negocios constituye un espacio para fortalecer vínculos entre compañías, generar oportunidades comerciales y promover el crecimiento económico. En esta edición participan más de 70 expositores.

Asimismo, reconoció el impulso del Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, mediante el Plan México, orientado a fortalecer la integración nacional y promover el desarrollo tecnológico como parte de la actividad económica.

Al cierre del encuentro, Betzabé Martínez reiteró que su administración mantendrá una política de puertas abiertas y colaboración con el sector productivo, al considerar que la coordinación entre gobiernos, empresas y sociedad es fundamental para fortalecer la competitividad y generar mejores oportunidades en La Laguna.