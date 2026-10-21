La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, llevó las Jornadas del Pueblo a Estación Noé, donde cientos de habitantes de la comunidad y localidades vecinas recibieron servicios gratuitos, orientación y atención personalizada en las instalaciones de la escuela primaria La Libertad.

La jornada reunió a directores y personal de distintas dependencias municipales para atender solicitudes ciudadanas, agilizar trámites, canalizar reportes y ofrecer soluciones a las necesidades de las familias.

Como parte de esta estrategia de atención ciudadana en Gómez Palacio, el Ayuntamiento instaló módulos de servicio y, mediante la Dirección de Atención Ciudadana, canalizó a las personas a las áreas correspondientes.

Jornadas del Pueblo en Gómez Palacio (cortesía )

¿Qué servicios gratuitos ofrecieron las Jornadas del Pueblo?

Durante la jornada en Estación Noé, las familias pudieron acercarse a distintas dependencias municipales para realizar gestiones y recibir orientación sobre servicios y programas públicos.

Entre los servicios disponibles estuvieron:

Consultas médicas y atención dental, a cargo de personal de la Dirección de Salud.

Servicios veterinarios y vacunas para mascotas.

Entrega de medicamentos disponibles.

Distribución de árboles y plantas de ornato.

Información sobre programas de apoyo al campo.

Asesoría para trámites municipales y atención de adeudos ante la Tesorería.

Orientación sobre reportes y solicitudes ante Obras Públicas, Bienestar y SIDEAPAAR.

Información sobre actividades culturales y deportivas dirigidas a las juventudes.

Jornadas del Pueblo en Gómez Palacio (cortesía )

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente participó con la entrega de árboles y plantas, mientras que la Dirección de Desarrollo Rural proporcionó información sobre programas destinados a fortalecer la economía y la productividad del campo.

Betzabé Martínez acerca atención municipal a comunidades rurales

Las Jornadas del Pueblo forman parte de las acciones del gobierno municipal para acercar los servicios públicos a las comunidades rurales y urbanas de Gómez Palacio.

Durante la actividad, el personal de las dependencias atendió directamente las solicitudes de las familias y orientó a los habitantes sobre los procedimientos necesarios para realizar trámites, solicitar apoyos y dar seguimiento a sus reportes.

Con estas jornadas, la administración de Betzabé Martínez Arango busca facilitar el acceso a los servicios municipales y atender las necesidades de la población sin que las familias tengan que acudir a distintas oficinas para recibir orientación.

Jornadas del Pueblo en Gómez Palacio (cortesía )

El Ayuntamiento señaló que estas acciones tienen como propósito mejorar la atención ciudadana y contribuir a la calidad de vida de las familias de Gómez Palacio.