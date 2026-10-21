La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, llevó las Jornadas del Pueblo a Estación Noé, donde cientos de habitantes de la comunidad y localidades vecinas recibieron servicios gratuitos, orientación y atención personalizada en las instalaciones de la escuela primaria La Libertad.
La jornada reunió a directores y personal de distintas dependencias municipales para atender solicitudes ciudadanas, agilizar trámites, canalizar reportes y ofrecer soluciones a las necesidades de las familias.
Como parte de esta estrategia de atención ciudadana en Gómez Palacio, el Ayuntamiento instaló módulos de servicio y, mediante la Dirección de Atención Ciudadana, canalizó a las personas a las áreas correspondientes.
¿Qué servicios gratuitos ofrecieron las Jornadas del Pueblo?
Durante la jornada en Estación Noé, las familias pudieron acercarse a distintas dependencias municipales para realizar gestiones y recibir orientación sobre servicios y programas públicos.
Entre los servicios disponibles estuvieron:
- Consultas médicas y atención dental, a cargo de personal de la Dirección de Salud.
- Servicios veterinarios y vacunas para mascotas.
- Entrega de medicamentos disponibles.
- Distribución de árboles y plantas de ornato.
- Información sobre programas de apoyo al campo.
- Asesoría para trámites municipales y atención de adeudos ante la Tesorería.
- Orientación sobre reportes y solicitudes ante Obras Públicas, Bienestar y SIDEAPAAR.
- Información sobre actividades culturales y deportivas dirigidas a las juventudes.
La Dirección de Ecología y Medio Ambiente participó con la entrega de árboles y plantas, mientras que la Dirección de Desarrollo Rural proporcionó información sobre programas destinados a fortalecer la economía y la productividad del campo.
Betzabé Martínez acerca atención municipal a comunidades rurales
Las Jornadas del Pueblo forman parte de las acciones del gobierno municipal para acercar los servicios públicos a las comunidades rurales y urbanas de Gómez Palacio.
Durante la actividad, el personal de las dependencias atendió directamente las solicitudes de las familias y orientó a los habitantes sobre los procedimientos necesarios para realizar trámites, solicitar apoyos y dar seguimiento a sus reportes.
Con estas jornadas, la administración de Betzabé Martínez Arango busca facilitar el acceso a los servicios municipales y atender las necesidades de la población sin que las familias tengan que acudir a distintas oficinas para recibir orientación.
El Ayuntamiento señaló que estas acciones tienen como propósito mejorar la atención ciudadana y contribuir a la calidad de vida de las familias de Gómez Palacio.