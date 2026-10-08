La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez llevó a cabo la tercera edición del Curso de Registro de Marca, una capacitación impartida directamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con el propósito de fortalecer las capacidades de las nuevas generaciones de emprendedores.

Betzabé Martínez impulsa el registro de marcas para jóvenes emprendedores (cortesía)

La actividad, impulsada a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, estuvo dirigida en esta ocasión a adolescentes y jóvenes emprendedores, con la participación de más de 50 emprendedores de entre 12 y 29 años, quienes recibieron orientación especializada sobre la importancia de proteger legalmente sus marcas y conocer sus derechos de propiedad industrial.

IMPI ofrece descuentos para el registro de marcas

La directora de Desarrollo Económico y Turismo, Gabriela Márquez Alvarado, destacó que acercar este tipo de capacitaciones representa una herramienta concreta para que quienes están iniciando un negocio puedan hacerlo con mayores conocimientos y bases de profesionalización.

Señaló que existe un respaldo permanente de la presidenta municipal Betzabé Martínez hacia los emprendedores, particularmente hacia las nuevas generaciones, al considerar que sus ideas, creatividad y capacidad para generar proyectos representan una oportunidad para fortalecer la economía local.

Betzabé Martínez impulsa el registro de marcas para jóvenes emprendedores (cortesía)

El beneficio de formar parte de este evento es obtener un descuento del 90 por ciento del pago por registro, el cual tiene un precio aproximado de 4 mil pesos, además de que se brinda la orientación paso a paso para el registro.

Jóvenes reciben asesoría para formalizar sus negocios

Durante esta edición participaron jóvenes con emprendimientos de diversos giros, entre ellos snacks, alimentos, peluches, joyería, venta de ropa, trampolines, servicios de consultoría y profesionalización empresarial, entre otras actividades comerciales.

Betzabé Martínez impulsa el registro de marcas para jóvenes emprendedores (cortesía)

La capacitación impartida por el representante del IMPI en la Zona norte de México, Sergio Almaguer, permitió a los participantes conocer aspectos relacionados con el registro y protección de sus marcas, así como la importancia de avanzar hacia una mayor formalidad y profesionalización de sus proyectos.