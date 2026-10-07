El Gobierno Municipal de Gómez Palacio y el Gobierno del Estado de Durango a cargo de Esteban Villegas continuarán de manera coordinada la atención a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones, con acciones enfocadas en la recuperación de viviendas y el apoyo directo a las comunidades damnificadas.

Durante un encuentro con habitantes de las zonas afectadas, la presidenta municipal Betzabé Martínez Arango refrendó su compromiso de trabajar junto con el gobernador Esteban Villegas Villarreal para impulsar la construcción de cuartos y la reparación de los hogares que sufrieron daños por las precipitaciones registradas la semana pasada.

La alcaldesa de Gómez Palacio agradeció al gobernador por mantener comunicación con el gobierno municipal y atender a las familias que enfrentan pérdidas materiales en los ejidos Poanas, Numancia y 4 de Diciembre. Estas comunidades fueron recorridas por la directora del DIF Estatal, Marisol Rosso, quien entregó diversos apoyos de carácter humanitario.

Gómez Palacio entregará materiales para reconstruir viviendas afectadas (cortesía)

Entregarán blocks, cemento y mortero para viviendas

En la cancha de la comunidad de La Aurora, el gobernador Esteban Villegas anunció la entrega inmediata de blocks, cemento y mortero para la construcción de cuartos destinados a las familias afectadas.

Estamos trabajando de manera coordinada para que las familias puedan recuperar sus viviendas y contar nuevamente con espacios dignos. Betzabé Martínez Arango, presidenta municipal de Gómez Palacio

Además de escuchar las necesidades de los vecinos, la alcaldesa de Gómez Palacio comprometió la intervención de personal de Servicios Públicos para realizar labores de recolección de basura, muebles y materiales dañados por las lluvias.

El Gobierno Municipal ha mantenido presencia en las comunidades afectadas por el temporal y el escurrimiento de aguas mediante distintas áreas. El DIF Municipal ha distribuido alimentos, mientras que Salud Municipal ha brindado consultas médicas y medicamentos a las familias que lo requieren.

Gómez Palacio entregará materiales para reconstruir viviendas afectadas (cortesía)

Gómez Palacio contempla 35 cuartos dormitorio

A estas acciones se suma el programa anunciado previamente por el Ayuntamiento para la construcción de 35 cuartos dormitorio, como parte de las medidas destinadas a apoyar a las familias cuyos hogares resultaron afectados.

Con estas acciones, los gobiernos municipal y estatal mantienen la atención en las comunidades afectadas por las lluvias, con el objetivo de avanzar en la recuperación de las viviendas y atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas.