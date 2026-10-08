Con el propósito de fortalecer el conocimiento, cuidado y valoración del patrimonio natural, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, encabezado por la alcaldesa Betzabé Martínez, se sumará a la conmemoración del Mes del Desierto Chihuahuense con la rodada ciclista “Rodando por el Desierto Chihuahuense con Ruedas del Desierto”.

A 27 años de celebrarse esta conmemoración, Gómez Palacio será sede de una de las actividades que buscan acercar a la ciudadanía a la riqueza ambiental de la región y generar conciencia sobre la importancia de proteger sus ecosistemas y especies.

La actividad, organizada por la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente en coordinación con el colectivo Ruedas del Desierto, se llevará a cabo el viernes 9 de octubre, con la participación de representantes de dependencias federales, estatales y municipales, integrantes de grupos organizados y ciudadanía interesada en contribuir al cuidado del medio ambiente.

Rodada por el Desierto Chihuahuense inicia en la Torre Eiffel

La titular de Ecología, Ilse Estefanía Segura Zarzosa, informó que la rodada comenzará a las 19:00 horas, teniendo como punto de partida la Torre Eiffel, donde los participantes se dirigirán en bicicleta al Parque La Esperanza.

Como parte del recorrido, los asistentes realizarán una visita al Jardín Botánico de especies en peligro de extinción, donde se ofrecerá una charla sobre la importancia de conservar y proteger estas especies.

Posteriormente, el contingente emprenderá el regreso hacia la Torre Eiffel para concluir la actividad.

Para participar, se recomienda acudir con una bicicleta en buen estado mecánico y equipada con luces. En el caso de niñas y niños, se solicita que sean mayores de 10 años y estén acompañados en todo momento por un adulto responsable.

Rodando por el Desierto Chihuahuense con Ruedas del Desierto (cortesía )

Gómez Palacio impulsa educación ambiental

La administración municipal destacó que esta rodada forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la educación ambiental y la participación ciudadana, bajo la visión de la alcaldesa, Betzabé Martínez Arango de sumar esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y distintos sectores para preservar los recursos naturales.

El Desierto Chihuahuense, dentro del cual se encuentra la región lagunera, cuenta con diversidad de flora y fauna, por lo que su conservación representa una responsabilidad compartida. La actividad busca acercar a la ciudadanía a esta riqueza natural y promover su valoración como parte de las acciones para fortalecer su cuidado y protección.