Osmar “N”, el adolescente que desató la balacera en Lázaro Cárdenas, Michoacán, recibió una pena de 3 años de internamiento por el asesinato de dos maestras.

A cuatro meses del ataque, el juez del caso determinó que el adolescente purgará la condena con internamiento en el Centro Integral para Adolescentes y deberá pagar una reparación de más de 3 millones de pesos.

Destacó que la Fiscalía General del Estado (FGE) nunca pudo determinar el origen del fusil utilizado en la balacera y tampoco pudo localizar el teléfono celular de Osmar “N”.

Fiscalía de Michoacán revela que adolescente remató a una maestra en Lázaro Cárdenas (Eduardo Díaz SDP Noticias )

Osmar “N” pasará tres años en prisión por el asesinato de dos maestras en Lázaro Cárdenas

En la audiencia del 17 de julio, el juez dictó sentencia condenatoria de 3 años de prisión a Osmar “N” por el asesinato de María del Rosario, de 36 años, y Tatiana, de 37 años.

Asimismo, el juez certificado en justicia integral para adolescentes fijó una reparación del daño a favor de las víctimas indirectas por un total de 3 millones 280 mil 769.07 pesos.

Desde el ataque y a pesar de las investigaciones, la FGE nunca pudo determinar el origen del fusil de asalto y tampoco pudo localizar el teléfono celular del joven atacante.

Según investigaciones basadas en videos, el estudiante seguía comunidades virtuales que promueven ideologías misóginas y de ideas violentas, conocidas como Incel.

Cabe recordar que el doble feminicidio fue cometido por el adolescente el pasado 24 de marzo en las instalaciones de la Preparatoria “Antón Makárenko”, en el puerto de Lázaro Cárdenas.