La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la modernización de la Glorieta de las Mujeres Libres, en Los Cabos, Baja California Sur, registra un avance superior al 70%, consolidándose como una de las obras viales más importantes del estado.

El proyecto contempla la construcción de un Paso Inferior Vehicular (PIV) de 1.5 kilómetros, cuya conclusión está prevista para mediados de 2026, ya que los trabajos avanzan por encima del calendario programado.

SICT impulsa inversión de 700 mdp para modernizar la movilidad en Los Cabos

Esta obra estratégica permitirá desahogar uno de los puntos con mayor carga vehicular de Baja California Sur, resolviendo la demanda de tráfico tanto vehicular como peatonal.

De acuerdo con la SICT, la nueva infraestructura reducirá hasta en 25 minutos los tiempos de traslado, beneficiando directamente a 351 mil habitantes y mejorando la experiencia de movilidad de 2.6 millones de turistas que visitan cada año este destino.

Además, fortalecerá la conectividad con puntos clave como el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, la zona hotelera de San José del Cabo, la carretera de cuota MEX-001D y la Transpeninsular Benito Juárez, en el tramo Cabo San Lucas–Santa Anita.

La obra se desarrolla en el kilómetro 30+300 de la carretera Cabo San Lucas-La Paz, con una inversión total de 700 millones de pesos.

De ese monto, 320 millones se ejercieron en 2025 y 380 millones se aplicarán durante 2026.

Durante su ejecución, el proyecto ha generado 2 mil 100 empleos y actualmente se trabaja en nueve frentes simultáneos, con la participación de 102 trabajadores y 18 máquinas, lo que ha permitido mantener un ritmo acelerado de construcción.

Paso Inferior Vehicular en Los Cabos alcanza 70% de construcción (Cortesía)

SICT proyecta infraestructura vial con visión a 30 años en Baja California Sur

El diseño contempla un entronque a desnivel, glorieta semaforizada, puente vehicular, andadores, banquetas peatonales, ciclovía, alumbrado público y señalización integral.

Asimismo, incluye la recuperación de 24 mil metros cuadrados de áreas verdes, reforzando el equilibrio urbano y ambiental de la zona.

La SICT, en coordinación con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), realizó estudios de aforo con proyección a 30 años, garantizando un nivel de servicio “B”, lo que significa tiempos de espera mínimos y flujo continuo una vez que la obra entre en operación.

Con este proyecto, el Gobierno de México busca consolidar una infraestructura vial moderna, segura y eficiente en uno de los corredores estratégicos del país.