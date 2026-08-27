Milena Quiroga Romero, aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a mantener la defensa de la Transformación y la soberanía nacional.

Tras recorrer La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, la aspirante destacó la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y rendir cuentas al pueblo.

Quiroga Romero informó que durante estos recorridos más de 105 mil sudcalifornianas y sudcalifornianos recibieron el mensaje de la Transformación, a través de 94 asambleas, 50 encuentros con mujeres y jóvenes y recorridos casa por casa en los cinco municipios.

Estamos listas. Con Claudia Sheinbaum, con los principios de Morena, con la Cuarta Transformación y con el pueblo, vamos por una nueva etapa para Baja California Sur. Sí se puede. Milena Quiroga, aspirante de Morena en Baja California Sur.

Milena Quiroga destaca combate al huachicol del agua y recuperación de espacios en La Paz

La aspirante señaló que el contacto directo con la población permitió identificar una demanda para llevar a todo Baja California Sur resultados que ya se han alcanzado en La Paz.

Entre las acciones que destacó se encuentra el combate al huachicol del agua, así como la recuperación de 92 espacios públicos, la creación de más de 180 Centros Impulso, la transformación de El Piojillo y el impulso a la Presa El Novillo, proyecto que se prevé beneficie a más de 250 mil personas.

De acuerdo con Quiroga Romero, estos resultados representan parte de las acciones que podrían extenderse a otras regiones de Baja California Sur.

Milena Quiroga aseguró que continuará recorriendo el estado bajo los principios de Morena, con énfasis en la cercanía con la ciudadanía y ante cualquier intento de confrontación.