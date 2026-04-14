La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, aseguró que su administración avanza en la consolidación de un modelo de seguridad integral que prioriza la atención a las causas, la participación comunitaria y el fortalecimiento institucional.

Durante el Foro de Seguridad “Atención a las causas por la paz”, la mandataria explicó que este esquema se alinea con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual contempla acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno.

La Paz se posiciona como referente en seguridad con modelo integral

La mandataria detalló que uno de los pilares de su estrategia ha sido la recuperación de espacios públicos, con la rehabilitación de más de 60 parques, así como la operación de 128 espacios comunitarios donde miles de niñas, niños y jóvenes participan en actividades gratuitas.

Asimismo, señaló que estas acciones buscan generar entornos seguros, fomentar la convivencia y ofrecer alternativas que contribuyan a prevenir conductas de riesgo. Además, destacó el fortalecimiento de la corporación policial mediante la incorporación de nuevas patrullas, unidades especializadas y más de un centenar de elementos, además de mejoras salariales y equipamiento para dignificar la labor de seguridad.

Seguridad en La Paz mejora con estrategia de prevención (cortesía)

Otro componente relevante es la atención a víctimas, particularmente a través de mecanismos especializados que han permitido brindar apoyo a miles de mujeres, niñas y niños en situación de violencia.

La alcaldesa subrayó que la seguridad requiere un enfoque integral que combine prevención, proximidad social y coordinación con instancias como fuerzas federales y autoridades estatales.

Finalmente, afirmó que la experiencia de La Paz demuestra que es posible construir entornos más seguros a partir de acciones sostenidas, donde la comunidad y las instituciones trabajen de manera conjunta.