La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su gira por Baja California Sur para comer tacos en la Taquería Los Perrones, ubicada en el municipio de Comondú.

De acuerdo con las imágenes, la visita de Claudia Sheinbaum a la Taquería Los Perrones tuvo lugar la noche del sábado 28 de febrero, toda vez que durmió en Comondú como parte de su agenda de trabajo.

Claudia Sheinbaum come tacos en Taquería Los Perrones durante gira en BCS (Los Perrones / FB)

Taquería Los Perrones destaca “día histórico” tras visita de Sheinbaum durante gira en BCS

Con refresco de vidrio y una sonrisa en el rostro, Claudia Sheinbaum fue captaba mientras disfrutaba de unos ricos tacos en la Taquería Los Perrones, situada en la colonia Ciudad Constitución, en Comondú, Baja California Sur.

La visita de la presidenta de México sorprendió a comensales y trabajadores del lugar, debido a lo inesperado de esta situación.

No obstante, las imágenes muestran que el ambiente del lugar se mantuvo tranquilo durante la visita de la titular del Ejecutivo nacional, plasmando así una imagen de la vida cotidiana de nuestro país.

Sheinbaum estuvo acompañada en la Taquería Los Perrones por parte de su equipo de trabajo, así como por su esposo, Jesús María Tarriba. De esta manera ambos degustaron los tacos de carne asada, señalados como la especialidad de la casa.

Por su parte, la Taquería Los Perrones calificó la visita de la presidenta como “un día histórico”, por lo que los trabajadores no desaprovecharon la oportunidad para tomarse la foto del recuerdo junto a ella.

Destacaron que fue un orgullo poder recibirla y que degustara “el sabor, trabajo y pasión” de Baja California Sur.