El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Baja California Sur luego de la muerte de un estadounidense durante un encuentro armado en Los Cabos.

A través del consulado en Tijuana, Estados Unidos pidió a sus connacionales extremar precauciones, mantenerse atentos a su entorno y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

Estados Unidos emite alerta de seguridad tras muerte de estadounidense en Los Cabos

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en la demarcación, luego de que un ciudadano estadounidense muriera en un hecho violento en Los Cabos.

Alerta de seguridad de Estados Unidos tras muerte de estadounidense en Los Cabos (Captura de pantalla)

Estados Unidos informó que el reciente incidente no ocurrió en una zona turística, sin embargo, el tránsito de estadounidenses por la zona es común para ir al aeropuerto internacional.

Ante el riesgo de seguridad en Baja California Sur, Estados Unidos dio una serie de recomendaciones entre ellos:

Informarse en medios de comunicación locales

Estar atento al entorno

Seguir todas las directivas de seguridad de las fuerzas del orden locales

Evitar desplazamientos innecesarios durante la noche

Informar a familiares sobre itinerarios de viaje

Reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes

Como medida precautoria, los empleados del gobierno de Estados Unidos tienen prohibido viajar entre ciudades de la demarcación en la noche, por lo que tienen que esperar a que amanezca para seguir con sus agendas.

La representación diplomática señaló que ya se encuentran dando seguimiento a la muerte del estadounidense, que falleció al quedar atrapado en medio de un enfrentamiento armado en San José del Cabo.