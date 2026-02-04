Tras la participación de Baja California en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer la apertura de la nueva ruta aérea Tijuana-Vancouver.

Durante la Conferencia Mañanera, la mandataria detalló que, como resultado de las reuniones de la FITUR, se concretó la firma de una carta de intención con la aerolínea WestJet, con la proyección de contar al menos una frecuencia semanal antes del inicio de la próxima temporada invernal.

“Baja California fue invitado especial al FITUR porque fuimos sede de dos de los eventos turísticos más importantes del mundo, como el Tianguis Turístico Binacional y la Serie del Caribe en 2025. Nuestras playas y valles son ya un lugar especial para quienes desean disfrutar de buenos momentos y buenos recuerdos” Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Marina del Pilar destaca conectividad internacional y turismo incluyente como ejes principales

La mandataria aseguró que también se tiene un avance significativo con las aerolíneas Viva e Iberia, el cual permitirá a las y los pasajeros adquirir boletos desde Tijuana o Mexicali con destino a Madrid, con escala en la CDMX o Monterrey, mediante una sola compra, tarifa integrada y traslado directo de equipaje.

Baja California impulsa su proyección internacional tras FITUR Madrid, con una nueva ruta aérea (Cortesía)

Por otra parte, señaló que durante la FITUR el estado fue reconocido en turismo social gracias al programa “Corazones Viajeros”, una política incluyente que ha permitido a más de 17 mil personas viajar gratuitamente dentro de la entidad, con una inversión de 15 millones de pesos, promoviendo el derecho al turismo y la cohesión social.

El secretario de Turismo de Baja California, Miguel Ángel Bondiola Montaño, resaltó que la vinícola Monte Xanic se integró al portafolio de El Corte Inglés, uno de los grupos comerciales más importantes de Europa, confirmando la proyección internacional del Valle de Guadalupe.

Asimismo, añadió que la gastronomía de Baja California tuvo una participación destacada en Madrid Fusión, consolidando al estado como referente culinario global.

Bondiola Montaño informó que la delegación estatal sostuvo más de 60 reuniones comerciales con operadores turísticos e inversionistas internacionales, lo que permitió establecer alianzas para fortalecer la promoción de Baja California y ampliar las oportunidades económicas del sector.

Baja California será sede de la Reunión Nacional de Incendios Forestales

En materia de protección civil, el coordinador estatal Salvador Cervantes Hernández anunció que Baja California será sede de la Reunión Nacional de Incendios Forestales, que se llevará a cabo del 9 al 11 de febrero en el Baja California Center, en Playas de Rosarito, como reconocimiento a la capacidad de coordinación y planeación preventiva de la entidad.

El funcionario señaló que este encuentro permitirá fortalecer estrategias de prevención, atención y respuesta ante incendios forestales, así como el intercambio de experiencias entre estados, con el objetivo de proteger a la población, el medio ambiente y las comunidades en riesgo.

Con estas estrategias, el gobierno de Baja California reafirma su compromiso de seguir impulsando el turismo en el estado, generando una derrama económica y fortaleciendo la inversión extranjera, impactando directamente en la calidad de vida de la población.