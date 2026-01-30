La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, informó que la entidad se ha posicionado entre los estados con mayor número de detenciones y aseguramientos relacionados con la delincuencia organizada.

Destacó que estos resultados son producto de una estrategia de seguridad integral, sustentada en el uso de inteligencia, tecnología y una estrecha coordinación interinstitucional.

Asimismo subrayó que dichos avances se complementan con acciones de prevención del delito y reconstrucción del tejido social, con el objetivo de atender las causas de la violencia y fortalecer el Estado de derecho en Baja California.

Marina del Pilar destaca trabajo coordinado para fortalecer la seguridad en Baja California

Marina del Pilar destacó que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, lo que ha permitido registrar aseguramientos históricos en la entidad.

Entre los principales resultados obtenidos durante 2025, se encuentran:

4 mil 600 detenciones de generadores de violencia

1 mil 511 armas de fuego aseguradas

Más de 151 mil cartuchos y 6 mil cargadores decomisados

Aseguramiento de drogas, entre ellas 41 toneladas de metanfetamina, 23 toneladas de marihuana, 5 toneladas de cocaína, 182 kilogramos de fentanilo y 166 kilogramos de heroína

Desmantelamiento de 7 laboratorios, 133 plantíos y 237 tomas clandestinas

Marina del Pilar informa que Baja California registra decomisos históricos de drogas y armas. (Cortesía)

Con base en estos resultados, la gobernadora afirmó que Baja California se mantiene entre los estados con más decomisos a nivel nacional, lo que ha impactado de manera directa en las estructuras del crimen organizado.

Asimismo, informó que entre 2025 y 2026 se logró la detención de 27 objetivos prioritarios, identificados como generadores de violencia en la entidad, y reiteró el compromiso de su gobierno con el Estado de derecho.

En Baja California, les reiteramos, no hay impunidad, y quien cometa un delito enfrentará las consecuencias y se tendrá que enfrentar a la ley. Marina del Pilar

Finalmente, Marina del Pilar señaló que la Secretaría de Seguridad cuenta actualmente con mayor capacidad técnica, tecnológica y de inteligencia, lo que permitirá fortalecer y hacer más eficaz el combate al delito y al crimen organizado en la entidad.