Gracias a la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el gobierno de Baja California junto con el Gobierno Federal lograron el canje de manera anónima y voluntaria de 481 armas de fuego por dinero en efectivo; asimismo, se brindaron 126 mil 729 atenciones durante el 2025.

Baja California realizó 39 Ferias de Paz en colonias prioritarias

Esta estrategia federal se realizó en cuatro municipios junto a la Secretaría de la Defensa Nacional e Iglesia Católica; se dio atención en materia de cultura, deporte, servicios y programas sociales, con el objetivo de atender las causas que generan la violencia.

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social, Rocío Bárcena, explicó que en todo el 2025 se recorrieron 36 colonias para realizar:

15 mil visitas a casas

Instalar Comités de Paz

Realizar 39 Ferias de la Paz

La recuperación de 54 espacios públicos

Por otra parte, señaló que en los recorridos, se detectó que más de 100 jóvenes no contaban con estudios ni con trabajo, por lo que colaboraron en el programa Jóvenes Sembradores de Paz.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila sesionó 320 reuniones de la Mesa de Paz, mientras que en las cinco regiones de Baja California se efectuaron mil 600. De igual manera, la Mesa Interestatal e Interregional permitió que autoridades de los tres niveles de gobierno entablaran una charla para atender las problemáticas en conjunto y generar 984 acuerdos de gobernabilidad y seguridad.

Estrategia de paz en Baja California logra canje de 481 armas y 126 mil atenciones (Cortesía)

Además, en Baja California se realizaron 138 Jornadas por la Paz, donde participaron 26 mil 951 personas en talleres de prevención, Ferias de Paz, murales y caminatas. Asimismo, se llevaron a cabo servicios y trámites, eventos deportivos, culturales y se difundió la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

Finalmente, las autoridades detallaron que en Tijuana se llevó a cabo el primer Censo Nocturno, donde 400 servidores públicos identificaron las necesidades de personas en situación de calle.

Con estas estrategias, el gobierno de Baja California junto al Gobierno Federal reafirman su compromiso de regresar la seguridad al estado para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.