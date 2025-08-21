Fenapo se consolida como la mejor fiesta del verano, reuniendo a familias potosinas y visitantes con presentaciones artísticas y culturales de alto nivel. La Secretaría General de Gobierno mantiene un Plan de Emergencias y Contingencia que ha garantizado saldo blanco desde el inicio del evento.

Seguridad reforzada

J. Guadalupe Torres Sánchez informó que la seguridad se fortalece con el apoyo de la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la Coordinación Estatal de Protección Civil, especialmente en conciertos de alta afluencia como Marilyn Manson, Los Tigres del Norte, Belinda y Don Omar, que alcanzó 350 mil asistentes.

Movilidad y protocolos

Se coordina la movilidad con taxistas y se aplican protocolos de seguridad que incluyen vigilancia con drones, torres de control y puestos de primeros auxilios, asegurando la protección de todos los asistentes durante las actividades.

Inclusión y atención especial

Fenapo habilitó espacios especiales para niños y personas con discapacidad, garantizando un ambiente seguro y accesible durante las presentaciones de artistas nacionales e internacionales.