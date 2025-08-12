La Fenapo 2025 registró durante su primer fin de semana una derrama económica superior a 2 mil 500 millones de pesos, consolidándose como el evento más importante del país.

El presidente del Patronato, Fernando Rojo Ocejo, destacó la llegada de más de 200 unidades turísticas el domingo, lo que elevó la afluencia a cifras nunca antes vistas.

Fenapo 2025 impulso a sectores clave

La movilización de visitantes locales, nacionales e internacionales benefició sectores en San Luis Potosí, como:

Fenapo 2025 genera derrama histórica de 2 mil 500 mdp (Cortesía)

Hotelería, gastronomía, comercio local, transporte y turismo, impulsando la economía regional.

¿Qué oferta cultural ofrece la Fenapo 2025?

La Fenapo 2025 superó expectativas gracias a conciertos gratuitos, exposiciones ganaderas, eventos deportivos y actividades para toda la familia.

Con ello, ofreció diversión y beneficios sin límites.