La Fenapo 2025 registró durante su primer fin de semana una derrama económica superior a 2 mil 500 millones de pesos, consolidándose como el evento más importante del país.
El presidente del Patronato, Fernando Rojo Ocejo, destacó la llegada de más de 200 unidades turísticas el domingo, lo que elevó la afluencia a cifras nunca antes vistas.
Fenapo 2025 impulso a sectores clave
La movilización de visitantes locales, nacionales e internacionales benefició sectores en San Luis Potosí, como:
Hotelería, gastronomía, comercio local, transporte y turismo, impulsando la economía regional.
¿Qué oferta cultural ofrece la Fenapo 2025?
La Fenapo 2025 superó expectativas gracias a conciertos gratuitos, exposiciones ganaderas, eventos deportivos y actividades para toda la familia.
Música
Concierto de Marilyn Manson en la Fenapo podría ser cancelado por “atentar contra la paz”
Estados
Accidente en Rueda de la Fortuna Fenapo 2024: Fiscalía de SLP confirma “descuido” de operador en muerte de mujer
Estados
El video de la mujer que murió en la FENAPO 2024; estaba en la Rueda de la Fortuna
Con ello, ofreció diversión y beneficios sin límites.