Emboscan a policías en Zacatecas; un muerto y dos heridos por explosivos

Elementos de la Policía Estatal de Zacatecas fueron emboscados con explosivos la noche del viernes 31 de julio en el municipio de Luis Moya, dejando como saldo un agente muerto y dos más heridos.
Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario del Gobierno estatal, pidió a la ciudadanía circular con precaución en la zona y permitir el libre paso al operativo de seguridad que se desplegó en Zacatecas.
Ataque con explosivos en Zacatecas deja un policía muerto y dos heridos
Policías de Zacatecas fueron emboscados mientras patrullaban en el municipio de Luis Moya, en los límites con el estado de Aguascalientes, específicamente entre las comunidades Julián Adame y Barranquillas.
El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que un policía perdió la vida en el lugar del ataque, mientras que dos agentes resultaron heridos por los explosivos.
Uno de los policías heridos fue trasladado en código rojo, debido a la gravedad de sus heridad, y el otro en código amarillo, ambos hacia un hospital de la capital de Zacatecas para recibir atención médica especializada.
Tras la emboscada en Luis Moya, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la región para localizar a los responsables y reforzar la seguridad en el municipio.
Asimismo, hicieron un llamado a la población para circular con precaución y atender las indicaciones de las corporaciones de seguridad, con el fin de facilitar las labores de búsqueda y vigilancia.
El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia en Zacatecas luego del multihomicidio y otros hechos delictivos de alto impacto en la entidad, incluidos enfrentamientos vinculados al crimen organizado.