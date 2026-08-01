Elementos de la Policía Estatal de Zacatecas fueron emboscados con explosivos la noche del viernes 31 de julio en el municipio de Luis Moya, dejando como saldo un agente muerto y dos más heridos.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario del Gobierno estatal, pidió a la ciudadanía circular con precaución en la zona y permitir el libre paso al operativo de seguridad que se desplegó en Zacatecas.

Ataque con explosivos en Zacatecas deja un policía muerto y dos heridos

Policías de Zacatecas fueron emboscados mientras patrullaban en el municipio de Luis Moya, en los límites con el estado de Aguascalientes, específicamente entre las comunidades Julián Adame y Barranquillas.

El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que un policía perdió la vida en el lugar del ataque, mientras que dos agentes resultaron heridos por los explosivos.

Emboscan a policías en Zacatecas; un muerto y dos heridos por explosivos (Captura de pantalla)

Uno de los policías heridos fue trasladado en código rojo, debido a la gravedad de sus heridad, y el otro en código amarillo, ambos hacia un hospital de la capital de Zacatecas para recibir atención médica especializada.

Tras la emboscada en Luis Moya, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la región para localizar a los responsables y reforzar la seguridad en el municipio.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para circular con precaución y atender las indicaciones de las corporaciones de seguridad, con el fin de facilitar las labores de búsqueda y vigilancia.

El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia en Zacatecas luego del multihomicidio y otros hechos delictivos de alto impacto en la entidad, incluidos enfrentamientos vinculados al crimen organizado.