Claudia María Rincón Pérez es una empresaria mexicana con más de dos décadas de experiencia en el sector de Tecnologías de la Información. Es CEO de Factoría IT, compañía especializada en soluciones de informática, telecomunicaciones y servicios administrados.

A lo largo de su carrera se ha consolidado como una figura influyente en el ecosistema tecnológico y, debido a su presencia en procesos de contratación gubernamental, llegó a ser apodada como la “Reina de las licitaciones”.

¿Quién es Claudia María Rincón Pérez?

Claudia María Rincón Pérez es una empresaria con más de 20 años de trayectoria en el sector tecnológico, destacada por su liderazgo como CEO de Factoría IT.

Ha impulsado iniciativas enfocadas en diversidad, inclusión y acceso a la educación STEM, especialmente para niñas y mujeres en América Latina. Entre ellas destaca #TodasConectadas, programa con el que busca cerrar brechas digitales y fomentar el liderazgo femenino en tecnología.

También ha alzado la voz sobre el rezago tecnológico en México, señalando que solo 66.4% de los hogares cuentan con conexión a internet. Ante ello, ha promovido la creación de espacios de mentoría y políticas que permitan una educación tecnológica más equitativa y accesible.

¿Qué edad tiene Claudia María Rincón Pérez?

Claudia María Rincón Pérez mantiene en reserva su información personal, por lo que su fecha de nacimiento no es pública.

¿Claudia María Rincón Pérez tiene esposo?

Claudia María Rincón Pérez estuvo casada con Armando Bringas, de quien se divorció. Actualmente no se conoce si mantiene una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Claudia María Rincón Pérez?

No se ha revelado el signo zodiacal de Claudia María Rincón Pérez; sin embargo, suele ser descrita como una mujer dinámica, creativa y con fuerte liderazgo.

¿Claudia María Rincón Pérez tiene hijos?

En declaraciones de 2015 se mencionó que Claudia María Rincón Pérez tiene una hija, aunque su información se mantiene fuera del dominio público.

¿Qué estudió Claudia María Rincón Pérez?

Aunque destaca su experiencia de más de 20 años en la industria tecnológica, no existe información pública sobre su formación académica.

¿En qué ha trabajado Claudia María Rincón Pérez?

Claudia María Rincón Pérez tiene una trayectoria consolidada en el sector de Tecnologías de la Información (TIC):