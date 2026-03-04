La Plastics Recycling Conference 2026, celebrada en San Diego, California, congregó a más de 2 mil 300 representantes del sector reciclador global. Este encuentro clave permitió evaluar el presente y futuro de la economía circular del plástico en América Latina.

Durante las jornadas en el Gaylord Pacific Resort, se analizaron factores regulatorios y de mercado fundamentales. Asimismo, se presentaron innovaciones tecnológicas diseñadas para fortalecer los procesos de recolección, clasificación y procesamiento de materiales reciclables a gran escala.

Ley de Economía Circular en México resuena en la Plastics Recycling Conference 2026

Steve Alexander, CEO de la APR, y Martha Ricardi, Directora de Estrategia para Latinoamérica, resaltaron el peso del mercado latino en la consolidación de estándares internacionales. Subrayaron que la cooperación es la base para profesionalizar el reciclaje en el continente.

En este contexto, se destacó la relevancia de la nueva Ley de Economía Circular en México, vigente desde enero de 2026. Esta legislación representa una oportunidad histórica para afianzar acciones coordinadas entre los países de la región y organismos internacionales como la APR.

Montserrat Ramírez, de ECOCE, señaló que el diseño de productos reciclables es imprescindible para dar claridad técnica al mercado. Por su parte, Arturo Rojas enfatizó que la colaboración entre sociedad, empresas y gobierno es el único camino hacia modelos sostenibles reales.

Reciclaje de plástico en 2026: Innovación y regulación en la Plastics Recycling Conference. (Cortesía )

Los datos presentados en el foro fueron contundentes: el uso de resina reciclada reduce drásticamente el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. En comparación con el plástico virgen, el material reciclado es hoy la opción más responsable y eficiente.

Finalmente, se abordó el éxito del programa “Recycling in Action” en sectores como el automotriz en Estados Unidos y Canadá. La APR reiteró su disposición para respaldar a México en la implementación de sus políticas ambientales y ampliar la colaboración en materia de datos y comercio regional.