Armando Ayala, senador por Baja California e integrante de la fracción parlamentaria de Morena, compartió una foto en sus redes sociales en la que mostró que “se transformó” en ‘Super Saiyajin’.

Foto de Armando Ayala en modo 'Super Saiyajin' (Armando Ayala Robles/Facebook)

En su publicación, el legislador federal aprovechó para asegurar que ahora se encuentra “más fuerte que nunca” y con esa idea, compartió una imagen editada con inteligencia artificial.

Sin embargo, la fotografía de Armando Ayala generó una oleada de comentarios y reacciones de burla, así como críticas, que demostraron una vez más que las redes sociales no perdonan.

Redes tunden a Armando Ayala por foto con IA

El miércoles 10 de junio, el senador Armando Ayala Robles compartió en su perfil de Facebook, una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece transformado en ‘Super Saiyajin’.

En su publicación, el legislador federal de Morena intentó demostrar su disciplina y compromiso tanto a nivel físico, como en el aspecto laboral, debido a que dijo que busca seguir dando resultados.

Ante ello, los seguidores del senador morenista no tardaron en reaccionar, pues la imagen en la que se le ve como un ‘Super Saiyajin’ del anime Dragon Ball Z, generó cientos de comentarios y miles de reacciones.

“Más fuerte que nunca, porque Baja California merece representantes con la energía, la disciplina y el compromiso para seguir dando resultados. 😎💪" Armando Ayala

No obstante, la gran mayoría de ellos fueron en tono de burla, toda vez que de las más de 4 mil reacciones que ha acumulado hasta el momento, al menos 3 mil 200 se tratan de risas.

De la misma forma, la mayoría de los comentarios en su publicación se tratan de usuarios que lo critican e incluso hay quienes lo tachan de “ridículo”, “payaso” y hasta “sangrón”.

Foto de Armando Ayala en modo 'Super Saiyajin' (Armando Ayala Robles/Facebook)

¿Quién es Armando Ayala?

El senador Armando Ayala Robles nació el 2 de agosto de 1976 en Ensenada, Baja California y antes de dedicarse a la política trabajó como locutor de radio y director de Canal 29 PSN.

En 2010 se unió al Partido Acción Nacional (PAN), pero en 2016 migró a Morena, partido con el que fue electo presidente municipal de Ensenada en 2019 y reelecto en 2021, cargo que ocupó hasta 2024.

Desde septiembre de 2024 es senador de la República por Baja California, donde ha impulsado iniciativas en materia de recursos hídricos, bienestar y medios de comunicación, además de expresar interés en competir por la gubernatura en 2027.