Armando Ayala, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, aseguró que no está mal ir al table dance siempre y cuando no sea con dinero del erario.

Esto en torno a la discusión de las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial, en donde manifestó que se acabarán beneficios extraordinarios como gastos de seguros médicos o viáticos a costa del presupuesto público.

Pero, ¿quién es Armando Ayala? Te contamos acerca del perfil del senador morenista, por lo que podrás conocer desde sus trabajos anteriores hasta su signo zodiacal.

Armando Ayala es un político mexicano, originario de la ciudad de Ensenada, en Baja California.

En su trayectoria política ha militado en las filas del Partido Acción Nacional (PAN) y actualmente forma parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Armando Ayala nació el 2 de agosto de 1976, por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

Armando Ayala sí se encuentra casado, aunque mantiene su relación sentimental en el ámbito privado.

Armando Ayala nació un 2 de agosto, por lo que de acuerdo con la astrología occidental el senador morenista es del signo zodiacal Leo.

De acuerdo con su información personal, el senador Armando Ayala no tiene hijos.

Armando Ayala cuenta con la Licenciatura en Administración de Empresas. Asimismo, tiene diplomados en Recursos Humanos, Mercadotecnia Internacional y Política.

Armando Ayala cuenta con varios años de experiencia, en puestos que desempeñó tanto en la administración municipal de Ensenada, en el estado Baja California, así como en el sector privado.

Entre ellos se encuentran:

Armando Ayala afirmó este día en el Senado no está mal ir al table dance cuando no se hace con dinero que proviene del erario.

El senador de Morena aseguró que se vale que los funcionarios vayan a este tipo de lugares a divertirse, pero siempre y cuando se haga con el sueldo que cada uno “se gana honestamente”.

Esto en comparación con el ex comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, quien se fue de fiesta a un centro nocturno y cargó su consumo a costa del presupuesto de la institución.

Armando Ayala insistió en que se terminaron los privilegios para los servidores públicos, pues puntualizó que ni la diversión, ni vacaciones, ni tampoco la realización de cirugías estéticas podrán hacerse con cargo al presupuesto público.

“Ya no habrá ministros con seguro de gastos médicos mayores, ni más cirugías estéticas, no más hospedajes en hoteles de lujo o andar pagando los table dance con dinero del erario público, como lo fue el titular del INAI, que le hicieron una investigación y resultó que se iba al table dance de vacaciones... No está mal ir al table dance, ir a observar ahí, ir a divertirse; pero con el dinero que gana honestamente, si se gana buen dinero está bien que se vaya al table dance, pero con dinero del erario, pues no se vale, basta ya de privilegios”.

Armando Ayala