La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el partido no permitirá actos de violencia política en razón de género contra ninguna de sus militantes o aspirantes, al responder sobre los señalamientos dirigidos a la aspirante Milena Quiroga durante el proceso interno en Baja California Sur.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente nacional fue cuestionada sobre las publicaciones y señalamientos difundidos en redes sociales contra Milena Quiroga con licencia de La Paz, así como sobre una posible intervención de la dirigencia nacional.

Efectivamente, yo conocí uno de los videos de señalamientos. Eso no está bien de ningún candidato, de ninguno de nuestros partidos coaligados, porque debemos mantener la unidad y el trabajo en el territorio. No vamos a tolerar ninguna acción de violencia de género contra ninguna compañera. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Ariadna Montiel confirma que atiende carta enviada por Milena Quiroga

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que ya recibió una carta enviada por la aspirante Milena Quiroga, relacionada con la situación que enfrenta durante el proceso interno del partido.

De hecho, la aspirante Milena Quiroga me dirigió una carta que estamos atendiendo y estoy atenta a este asunto. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Presidenta nacional de Morena llama a mantener la unidad

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, hizo un llamado a privilegiar la unidad, el respeto y la solidaridad entre quienes participan en el proceso interno, al considerar que el movimiento debe mantenerse cohesionado.

Estoy llamando a la unidad, al respeto, a la solidaridad entre nosotros y que se entienda que este es un momento de fortalecer nuestro proyecto y que nosotros debemos mantener la cohesión y la unidad. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

La dirigencia nacional de Morena reiteró que dará seguimiento al planteamiento realizado por Milena Quiroga y sostuvo que no permitirá expresiones de violencia política de género contra las mujeres que participen en los procesos internos del partido.