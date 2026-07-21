El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no permitirá que personas con irregularidades en su historial se postulen en candidaturas para las elecciones 2027, así lo confirmó Ariadna Montiel.

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, recalcó que no se aprobarán las candidaturas con irregularidades en su trayectoria, pese a que esas personas puedan tener buenos resultados en las encuestas.

“Los candidatos ya lo saben. Si tiene algo detrás, lo vamos a investigar y no van a ser candidatos si alguien tiene cosas indebidas. Aunque estén muy bien en la encuesta, no se le va a permitir”. Ariadna Montiel

Ariadna Montiel afirma que Morena no postulará personas con historial irregular

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, fue enfática al asegurar que el partido tendrá filtros estrictos para que ninguna persona con irregularidades en su historial obtenga una candidatura.

Ariadna Montiel afirma que Morena no postulará personas con historial irregular (Yazmín Betancourt)

Ariadna Montiel aseguró que el proceso de revisión se diseñó para ser exhaustivo, abarcando a la totalidad de los aspirantes. Habrá dos filtros en Morena para evitar que candidatos tengan nexos con la delincuencia organizada.

La primera revisión será interna, en la que Morena hará una investigación del aspirante en las fuentes abiertas y solicitará una investigación a diversas dependencias, entre ellas:

Secretaría de Seguridad Pública

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

El segundo filtro será la revisión que hará el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de una comisión especial. Este paso es voluntario para los partidos, pero Morena lo implementará para el 2027.

Los aspirantes deben firmar siete compromisos, entre los cuales destaca la autorización expresa para ser investigados y el acatamiento de los resultados de los estudios que arrojen las investigaciones.

Ariadna Montiel destacó que los filtros no se aplicarán solo a cargos de alto perfil como gubernaturas y diputaciones, sino que incluirán a los más de 20 mil candidatos, incluyendo a los suplentes.