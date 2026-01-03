Ante la situación política en Venezuela, el senador Antonino Morales Toledo hizo un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que actúe de manera inmediata y evite una mayor escalada del conflicto que ponga en riesgo a la población civil y la estabilidad regional.

Antonino Morales llama a proteger la paz en América Latina

Desde el Senado, el legislador planteó que la comunidad internacional debe intervenir de forma responsable en tres frentes prioritarios, garantizando el respeto al derecho internacional, promoviendo un diálogo inmediato entre las partes involucradas y reducir la tensión mediante acciones diplomáticas que eviten el uso de la fuerza.

Senador Antonino Morales hace llamado a la ONU por crisis en Venezuela (X: @NINO_MORALES1 / X: @ Nino_Morales1)

Asimismo, Antonino Morales reiteró el respaldo del Senado a la postura del Gobierno de México, que ha condenado cualquier intervención militar unilateral en territorio venezolano, al considerar que estas acciones vulneran principios fundamentales del orden internacional.

“Desde el Senado de la República respaldamos enfáticamente la condena del Gobierno de México hacia la intervención militar unilateral en Venezuela, que viola flagrantemente el Artículo 2 de la Carta de la ONU” Antonino Morales, senador por Oaxaca

El legislador sostuvo que la agresión contra Venezuela constituye una afrenta a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, valores que han guiado a la política exterior mexicana. Además, alertó que la inacción de los organismos internacionales podría profundizar la crisis humana y política en el país.

Finalmente, Antonino Morales recordó que el respeto entre naciones es la base de la paz duradera.